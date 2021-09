Valérie Plante commet un lapsus gênant impliquant le mot «pénis» en parlant de Leylah Fernandez

Partager







La mairesse de Montréal s’est enfargée dans sa langue, ce vendredi, en vantant les mérites de la nouvelle coqueluche du TENNIS, Leylah Fernandez.

• À lire aussi: Annamie Paul invite la population à voter.... Libéral



Invitée à commenter les performances sensationnelles de la jeune Lavalloise au US Open, la mairesse Plante a dit: «On voit une jeune fille déterminée, souriante. On la sent passionnée. Et c’est très contagieux. J’ai envie de dire que sa passion pour le pénis....le pénis, s’cusez...», avant de s’enpaumer le visage en signe de honte.



Oups. Amusant lapsus de Valérie Plante 🎾🍆 alors qu’elle parlait de Leylah Fernandez #polmtl pic.twitter.com/h3aX8NnHoz — Thomas Gerbet (@ThomasGerbet) September 10, 2021



Ce lapsus digne d’un mauvais jeu de mot de cour d’école primaire n’est évidemment pas passé inaperçu.

• À lire aussi: Un journaliste torontois se plaint des questions posées en français et ça ne passe pas

En fait, il risque de hanter longtemps celle qui briguera un second mandat à la mairie de Montréal lors des élections municipales de novembre.

On remercie le journaliste de Radio-Canada Thomas Gerbet d’avoir pris la peine d’immortaliser le moment sur Twitter!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s