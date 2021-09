Britney Spears s'est fiancée et a reçu un très gros diamant

Partager







OOPS SHE DID IT AGAIN!

La star de la pop presque libérée Britney Spears s’est fiancée à Los Angeles avec son copain des dernières années, Sam Asghari.

C’est ce que nous pouvons déduire si nous mettons à profit notre sens de la déduction qui fait de nous de bons journalistes, mais surtout, notre gros bon sens.

La femme de 39 ans a publié une vidéo dans laquelle elle semble très excitée, dimanche, sur Instagram.

Au bras de son entraîneur personnel rencontré en 2016, elle nous présente une grosse bague constituée d’un diamant rond monté sur de l’or blanc.

La chanteuse écrit les mots: «JE NE PEUX PAS Y CROIRE!»

WOW! Très beau Brit.

Dans la courte vidéo de quelques secondes, on peut entendre son chum dire: «Regarde ça! L’aimes-tu?» et Britney répond: «Yaaaaaaa!»

De son côté, Sam a également publié une photo de ladite bague, une pierre brillante ronde de quatre carats dans un cadre en platine, rehaussée d’un motif solitaire flottant sur son compte Instagram personnel.

Heureusement, comme ça, on peut la voir en gros plan sans que ça bouge. Il a simplement mis les emojis de prince et de princesse. Comme dans... ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants?

Bravo à tous. Longue vie à votre amour libéré de toute tutelle! Bien, sauf celle du mariage.

