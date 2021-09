Un site louche américain partage une photo d’Herby Moreau et Line Beauchamp

Partager







Il vous est sûrement déjà arrivé en naviguant sur internet de tomber sur un article publié sur un site louche (et non, on ne parle pas du Sac de chips).

Des articles comme «Vous ne croirez jamais ce que sont devenus ces 27 enfants stars», «27 histoires de ruptures qui vous feront pleurer» ou encore «Essayer de ne pas rire en regardant ces 27 photos».

Ces articles, produits par ce qu’on appelle des usines à clics, sont normalement rédigés avec très peu de soucis de qualité. Ils consistent souvent en un ramassis de photos trouvées ici et là sur le web, accompagnées d’un peu de texte plus ou moins vrai.

Vous pouvez donc imaginer notre surprise quand on a vu le visage de notre Herby Moreau national dans une publication Twitter commanditée faisant la promotion d’un de ces sites.

Et ce n’est pas tout, sur la photo, l’animateur culturel pose avec l’ancienne ministre libérale dont les lunettes de la secrétaire avaient été brisées par des étudiants, Line Beauchamp.

Alors, pourquoi est-ce qu’une photo de ce duo inattendu circule sur le web?

La photo a été publiée dans un article intitulé «Photos That Seem Ordinary Until You Take a Closer Look (des photos qui semblent ordinaires jusqu’à ce que tu les regardes de plus près.

Dans l’article, on peut lire: «Il n’y a rien comme une belle photo de couple pour immortaliser les moments heureux passés ensemble. Ici, on peut voir un homme et sa femme, debout côtes à côtes, lors de ce qui semble être un match de tennis. Cependant, cette photo présente aussi autre chose...»

«À première vue, nous n’avons pas remarqué l’enfant qui montrait sa tête entre maman et papa. Mais maintenant que nous l’avons vu, nous ne pouvons pas l'ignorer. Cet enfant vient de voler le show à ses parents avec un photobomb épique, mais subtil. Leur autre enfant qui a pris la photo était probablement dans le coup du début. Bravo les jeunes.»

Ouf. Beaucoup de choses clochent avec ces deux paragraphes. En effet, la seule chose exacte semble être le fait que la photo a été prise à un match de tennis. La finale de la coupe Rogers de 2011 pour être plus exact.

La photo en question, et une autre où on ne voit pas la tête de l’enfant, ont été publiées sur le blogue herby.tv à l’époque. Une des photos a aussi été publiée dans l’édition du 18 août 2011 de La Presse (La Presse publiait encore une édition papier à l’époque).

En légende de la photo, on peut lire: «Dans son style décontracté, elle reste toujours élégante, Line Beauchamp avait une place de choix dimanche dernier dans les gradins de la Coupe Rogers. On est ministre ou on ne l’est pas!»

Au moment de l’écriture des lignes, elle était effectivement ministre. Moins d’un an plus tard, elle allait démissionner.

Quant à l’identité de l’enfant dans la photo, elle demeure inconnue. C’est possiblement le fils de Herby. Qu’il n’a pas eu avec Line Beauchamp.

Ceci est un rappel de ne pas croire tout ce que vous lisez sur le web.

Bien à vous, le Sac de chips.

