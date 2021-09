Café léo : un nouveau café unique tout près de l’UQAM

Partager







C’est dans un vaste espace épuré et lumineux que se dévoile le café léo, un café nouveau genre à deux pas de l’UQAM.

Ouvert depuis août, le café a été pensé afin de répondre aux besoins de sa clientèle et aux artistes locaux. En effet, l’espace est facilement modulable, grâce à des murs blancs sur roues, et peut rapidement se transformer en galerie d’art, en salle de cinéma, en studio de photographie, etc.

site web café léo

Le café se veut donc un lieu de rencontre, de partage et de travail — c’est un café parfait pour le télétravail ou l’étude.

Avec une grande salle à manger et une mignonne mezzanine, ce n'est pas l'espace qui manque pour s'installer confortablement pour travailler.

L’adresse est un superbe ajout au Quartier Latin avec son offre composée d’excellents cafés variés et de délicieux sandwichs. Des cocktails créatifs s'affichent aussi sur le menu du café léo.

Les grains du populaire torréfacteur montréalais ZAB se trouvent dans le moulin. Les baristas de l'endroit servent aussi des «lattes créatifs» qui changent au gré des saisons. Cet été, il s'agissait d'un latte à la fraise et la rhubarbe. En ce moment, un latte au chocolat blanc est servi.

Naomi Auger

Les pâtisseries et le pain de la boulangerie Guillaume dans le Mile-End sont mis de l’avant dans l’offre culinaire. Vous devez à tout prix essayer leurs sandwichs préparés avec soin par leur chef Mathieu Plamond.

café léo

Ouvert en semaine de 7h à 17h et la fin de semaine de 8h à 16h

1215 rue Berri, Montréal