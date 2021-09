Économisez 20 $ sur la Nintendo Switch originale

Partager







À quelques semaines de la sortie de la Nintendo Switch OLED, il est possible de mettre la main sur le modèle classique de Switch tout en faisant une économie de quelques dollars. Un évènement peu commun depuis sa sortie en 2017.

• À lire aussi: 10 manettes compatibles avec la Nintendo Switch

• À lire aussi: Où précommander la Nintendo Switch OLED

C’est donc le moment idéal d’ajouter une nouvelle console de jeu au foyer familial et de profiter de la vaste ludothèque toujours grandissante que la console a à offrir. Pèse sur Start a d’ailleurs rédigé un guide des meilleurs jeux Switch à essayer sur la très polyvalente console.

La Nintendo Switch classique est offerte à 379,99 $, au lieu de 399,99 $ et il est possible de choisir entre trois modèles: Animal Crossing, néon et grise. Pour commander la console, c’est par ici.

À VOIR AUSSI

s

s