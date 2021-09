Les 4 signes astrologiques qui annulent TOUJOURS les plans à la dernière minute

Partager







Si une personne dans votre vie à la fâcheuse habitude de choker à la dernière minute, elle est probablement l’un de ces quatre signes astrologiques!

On connaît tous une personne qui annule les plans constamment. Que ce soit parce qu’elle change tout le temps d’idée, qu’elle planifie trop de choses en même temps où parce qu’elle est un peu sauvage et préfère rester à la maison, toutes les raisons sont bonnes!

Voici donc les 4 signes astrologiques qui chokent le plus souvent:

4. Balance

La personne Balance déteste dire non. Elle préfère dire oui à tout pour plaire à tout le monde, puis annuler les plans plus tard. De plus, elle est très sociable, alors il est plausible qu’elle ait simplement oublié qu’elle avait d’autres plans cette soirée-là.

Si une amie Balance annule des plans en vous disant qu’elle est malade, mais que vous la voyez danser sur Instagram plus tard, tentez de ne pas trop lui en vouloir!

3. Scorpion

Être une personne Scorpion, c’est vivre avec des sautes d’humeur! Lorsqu’on se lie d’amitié ou d’amour avec une personne de ce signe, il faut apprendre à vivre avec ces montagnes russes. Elle peut accepter des plans le matin en étant de bonne humeur, pour finalement changer du tout au tout.

N’oubliez pas que la personne Scorpion est TRÈS fidèle, alors si elle annule vos plans dernière minute, elle va sans aucun doute se reprendre plus tard.

2. Gémeaux

Est-ce une surprise? Non. Tout le monde qui connaît une personne Gémeaux sait qu’elle a tendance à changer d’idée! Ça peut être parce que sa tenue ne lui fait pas comme elle le voulait, son œil de chat est raté ou encore une personne plus intéressante que vous l’a invité à une activité plus amusante! Il ne faut pas le prendre personnellement.

C’est un peu comme si la personne Gémeaux avait deux personnalités, alors celle qui a dit oui à votre rendez-vous ne sera peut-être pas là la journée même!

1. Poissons

Dès que la personne Poissons dit oui à un plan, elle commence secrètement à penser à des façons de s’en sortir. Ce n’est pas parce qu’elle ne vous aime pas, au contraire! C’est plutôt parce qu’elle adore passer du temps seule et que son énergie sociale est assez basse.

Pour passer du temps avec une personne Poissons, il faut espérer qu’elle vous invite chez elle, où elle ne pourra pas s’évader! Sinon, jouez avec ses sentiments et dites-lui que vous serez triste si elle ne vient pas à votre fête, et elle y sera.

