Met gala 2021 : Voyez les looks de toutes nos stars favorites sur le tapis rouge

Partager







Après un pause d’un an, l’événement mode par excellence, le gala du Metropolitan Museum of Art à New York, est de retour. À l’occasion, les vedettes ont défilé sous le thème suivant : «En Amérique : Lexique de la mode» (In America: A Lexicon of Fashion).

L’initiative charitable, organisée au profit du Anna Wintour Costume Center, réunit la crème de la crème hollywoodienne le temps d’une soirée où les habits les plus fastueux et excentriques sont exhibés.

Pour le grand retour de cette soirée attendue avec impatience chaque année par les amateurs et amatrices de mode, les stars ont tout donné.

Voici les looks époustouflants vus sur le tapis rouge du Gala du Met 2021.

1. Emma Chamberlain

AFP

2. Keke Palmer

AFP

3. Timothée Chalamet

AFP

4. Brookyln Beckham et Nicola Peltz

AFP

5. Dan Levy

AFP

6. Maisie Williams

AFP

7. Ella Emhoff et Julia Garner

AFP

8. Evan Mock de Gossip Girl

AFP

AFP

9. Barbie Ferreira

AFP

10. Saweetie

AFP

11. Billie Eilish

AFP

AFP

12. Yara Shahidi

AFP

13. Troye Sivan

AFP

14. Naomi Osaka

AFP

15. Lil Nas X

AFP

AFP

AFP

17. Grimes

AFP

18. Valentina Sampaio

AFP

19. Storm Reid

AFP

20. Kaia Gerber

AFP

21. Megan Thee Stallion

AFP

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s