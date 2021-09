[VIDÉO] Naadei nous révèle ses meilleures adresses à Montréal et dans les environs

Partager







La pétillante animatrice de l’émission l’île de l’amour, Naadei, vous dévoile ses meilleures adresses à Montréal et dans les environs.

Originaire de la ville de Rouyn-Noranda, il est évident que Naadei porte cette ville dans son cœur, et ça nous encourage à aller essayer ses spots.

Voici quelques adresses qui sont ressorties:

Le meilleur brunch: Le Well

Ce populaire restaurant de Verdun offre une cuisine goûteuse et réconfortante dans une atmosphère sympathique. Le brunch est généreux et décadent. On comprend pourquoi Naadei en fait mention. Pancake à la ricotta et aux lardons, gaufre au chocolat belge et chakchouka ne sont que quelques-uns des items du menu qui charment les clients.

La meilleure poutine: Chez Morasse à Rouyn-Noranda

Établie depuis maintenant 50 ans à Rouyn-Noranda, cette institution est une véritable valeur sûre en matière de poutines. Plusieurs poutines de création se trouvent sur le menu comme la Végétine (tofu, oignons rôtis, champignons, poivrons verts, oignons verts et filet de sauce hoisin) et la Poutza (pepperonis, champignons, poivrons verts, filet de sauce à pizza).

Le meilleur snack à 3AM: Le Chien Fumant

Un menu créatif, changeant, savoureux et plein de personnalité, c’est ce que vous trouverez au Chien Fumant. Le chef Maksim Morin propose des mets audacieux comme les Raviolis aux jalapeños & ricotta, le Gumbo de homard & crevettes et le tartare de bœuf coréen. On comprend pourquoi il s’agit d’un favoris de Naadei.

Pour découvrir ses autres coups de cœur, visionnez la vidéo ci-haut.

Retrouvez Naadei dès le 12 septembre à l'animation de la téléréalité l'île de l’amour à 21h sur les ondes de TVA, TVA+ et Évasion.