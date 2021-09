6 nouveaux restaurants où bien manger à Montréal et les environs

Partager







Prépare ton passeport vaccinal, car de nouvelles adresses gourmandes se sont installées un peu partout dans le Grand Montréal cet été.

Découvrez donc un speakeasy sur la Rive-Sud, un Italien à TMR, un bar à cocktail dans le Mile-End et plus encore.

Le célèbre Joverse n’est plus. Le restaurant Sauvage s’implante dans cet espace de 3200 pieds carrés au cœur du Vieux- Montréal. Le menu Sauvage s’inspire de diverses régions de la Méditerranée avec des assiettes de fruits de mer comme les huîtres, les tartares, les ceviches frais ou encore les poissons grillés. Pour les carnivores, laissez-vous tenter par un carré d’agneau et sauce tzatziki ou un filet mignon au fromage bleu.

52 Saint-Jacques, Montréal

Localisée à l’intérieur des murs du nouvel hôtel Hilton Midtown, à Ville Mont-Royal (ou TMR pour les résidents du quartier) la brasserie italienne Blandino nous offre une cuisine italienne contemporaine. Le design intérieur nous transporte dans un décor tout droit sorti de Rome. On se délecte des boulettes italiennes, des calmars frits, des gnocchis à la ricotta ou encore des coteletta au poulet pané.

1414 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Jus fraîchement pressé, smoothies, salades, tartines à l’avocat et wraps sont ce qui composent principalement la carte du nouveau comptoir Velish Village, situé tout près du Canal Lachine. Pour un lunch santé, ce bar à jus et comptoir végane est l’endroit parfait pour faire le plein de vitamines.

2015 Rue Saint-Patrick, Montréal

Prépare la caméra de ton téléphone intelligent et rendez-vous au bar à cocktails Peacock oiseau de nuit. Cet endroit secret de la Petite-Italie est non seulement hyper « Instagrammable », mais propose une grande variété de cocktails pour tous les goûts. Leur nouveau menu bouffe est tout aussi alléchant : tagliatelle, bajoue de porc, croquettes de Taleggio, Shishito frit...Miam!

6714 Boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le restaurant caché situé dans un ancien appartement à Saint-Jean-sur-Richelieu nous transporte dans une ambiance chaleureuse et intime comme si nous étions invités chez des amis. Ce qu’on y mange? Des plats qui changent au gré des saisons et qui font honneur au terroir québécois. Pour le menu estival (encore en vigueur), on y retrouve des planches à partager, des tartares, des burgers, fruits de mer et bavette.

5 rue Pl. du Marché, Saint-Jean-sur-Richelieu

Dans le quartier Saint-Henri, on retrouve désormais la rôtisserie et bar sportif G.O.A.T Grill (Greatest Of All Times) qui prépare un délicieux poulet à la portugaise mais mariné à la manière des pays d'Afrique tels que l’Angola et le Mozambique. Le poulet est cuit sur charbon de bois et est décliné de plusieurs façons : sandwichs au poulet, poutine au poulet, poitrine ou cuisse servi avec frites et salade. On adore la sauce piquante à l’antillaise qui fait toute la différence!

4376 Rue Notre Dame O, Montréal