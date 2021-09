GGaide: une conférence virtuelle de l’industrie québécoise du jeu vidéo à la fin du mois

Partager







Des studios de jeu québécois s’associent et présentent la première édition de GGaide, une conférence virtuelle avec des groupes d’experts de l’industrie et des rencontres sur l’avenir du jeu. L'événement caritatif au profit de Centraide du Grand Montréal se tiendra le 30 septembre prochain.

Au programme, des conférences traitant des sujets technologiques chauds seront présentées par des experts québécois provenant de studios des quatre coins de la province et d’ailleurs.

Des professionnels provenant d'Epic Games, Behaviour Interactif, Bethesda, EA, Eidos-Sherbrooke, Frima Studio, Haven Studios, Legion Labs, Square Enix Montréal, Turbulent, Ubisoft Montréal et Unity Montréal seront présents pour partager leurs connaissances.

Soulignons aussi la tenue de la deuxième édition de Next Lev’elles, qui s’associe à GGaide. Visant à amplifier la présence féminine dans l’industrie, cet événement présentera, entre autres, des conversations inspirantes avec des femmes influentes de l’industrie du jeu vidéo. Next Lev’Elles est une initiative conjointe de Gameloft Montréal, Ludia Games et Square Enix Montréal.

Comme la conférence se tiendra le 30 septembre de 9h à 17h de façon virtuelle, il sera donc possible d’y assister dans le confort de la maison. Les billets sont au coût de 50 $ et les profits des ventes seront versés à Centraide du Grand Montréal, une organisation qui recueille et investit des fonds locaux pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

En parallèle, GGaide présentera une vente aux enchères silencieuse qui sera lancée le 21 septembre, pour recueillir des fonds supplémentaires.

