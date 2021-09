Ludivine Reding partage une rare photo de couple et c’est adorable

Partager







Souvent discrète sur les réseaux sociaux au sujet de sa vie privée, Ludivine Reding a partagé une adorable photo de couple.

La comédienne a profité d’une belle journée au soleil, accompagnée de son copain Antoine et de son chien Zalem.

Ludivine a accompagné la photo souriante simplement des mots «juste ça».

• À lire aussi: Ludivine Reding pose en lingerie sur une plage en France

La première fois que la jeune femme avait partagé une photo de couple avec Antoine remonte à l'hiver 2020.

Depuis, elle partage ici et là son bonheur, partageant ses voyages avec l’élu de son cœur, ou encore d’adorables photos avec Zalem et leur second chien saucisse.

Longue vie aux amoureux!

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s