On a essayé de se couper les cheveux avec un peigne-rasoir et ça ne s'est pas passé comme prévu

Qui n’a jamais rêvé se couper les cheveux tout en les peignant?

Depuis la nuit des temps, l’Homme souhaite pouvoir avoir des cheveux soigneusement fixés et exactement de la bonne longueur.

Heureusement, un génie a eu l’idée de combiner l’aspect tranchant du rasoir et l’aspect méthodique du peigne en inventant la 8e merveille du monde: le peigne-rasoir.



On a voulu savoir si ce divin objet valait le coup, alors on a en commandé un sur Wish et le on le teste dans la vidéo ci-haut.



D’ailleurs, on vous invite à revoir le dernier épisode de cette série «On teste des affaires» où comme un fakir dans un cirque ambulant, on s’est transpercé le corps.

Quant au fameux peigne-rasoir, on ne va pas divulgâcher la vidéo, mais il n’a pas été réutilisé depuis.

