Un Français essaie de faire de la musculation, détruit une statue et perd un testicule

Mercredi 8 septembre, dans la petite communauté d'Aloxe-Corton, en France: la Croix de Charlemagne est saccagée.

Mais que s’est-il passé?

Les policiers sont arrivés sur les lieux et ont constaté que la croix était complètement détruite. Il y avait aussi des traces de sang, des élastiques et un tapis d'entraînement. Intrigués par leur découverte, ils sont partis à la recherche du suspect à travers les magasins de sport du coin, ainsi qu’à l'hôpital. Ils soupçonnaient évidemment qu’un amateur de sport pouvait être en cause (de vrais détectives!)

L'enquête les a finalement menés à un homme de 57 ans entré d’urgence à l'hôpital, gravement blessé aux testicules après que des pierres lui furent tombées dessus.

Ce dernier se serait blessé, perdant un testicule, en tentant de s'entraîner à cet endroit qu’il trouvait «si joli».

Certains croient que cet accident est un signe du karma...

C’est Dieu qui lui a infligé une punition express pour avoir détruit la croix de Charlemagne. Il fallait bien se comporter pour conserver son corps en entier. 😉 — Astonished (@Astonis51618189) September 12, 2021

On peut dire qu’il s'est vraiment donné corps et âme pour son entraînement.

Messieurs, choisissez bien l'endroit où se déroulent vos séances de musculation, ça pourrait vous coûter cher. Un testicule, pour être exact.

