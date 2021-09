Ce bar à cocktail de Montréal offre des huîtres et des Aperol Spritz à très bon prix

Partager







Pour le parfait 5 à 7 en tête à tête cet automne, il n’y a rien de mieux qu’un plateau d’huîtres et deux Aperol Spritz.

C’est la promotion qu'offre présentement le bar à cocktail Peacock oiseau de nuit situé dans la Petite-Italie de Montréal, et vous devez en profiter.

Dans une ambiance feutrée et éclectique se dessine un sympathique bar qui excelle dans l’art du cocktail.

Le Spritz de l’endroit est aromatisé aux fraises à l’aide d’une purée maison. Aperol, Prosecco, fraises et soda se côtoient dans ce cocktail célébré en Italie. Consommé comme apéritif, il se marie à merveille avec les huîtres accompagnées de mignonnettes.

Derrière sa façade de bar à cocktail, l’endroit propose un menu gastronomique inusité et créatif créé par les chefs Maxime et Michel. Vous trouverez sur le menu un tartare de boeuf, des tagliatelles maison, des bajoues de porc, et plusieurs autres items alléchants.

Ce mois-ci, le plateau de 12 huîtres accompagné de deux Aperol Spritz est offert à seulement 36$. Vous pouvez d’ailleurs opter pour 24 huîtres et deux Aperol Spritz pour 48$. Une vraie aubaine!

6714 boulevard Saint-Laurent, Montréal