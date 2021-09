Damien Robitaille reprend une chanson très explicite

Partager







Bon.

Le moment que tant d’entre vous redoutaient est enfin arrivé.

Après plus d’un an à publier une reprise de chanson par jour sur ses réseaux sociaux, Damien Robitaille, à court de chansons qui ne sont pas Closer de Nine Inch Nails, vient de reprendre Closer de Nine Inch Nails.

Eh oui, on pensait peut-être qu’on pourrait s’en sortir sans être obligés d’entendre le chanteur franco-ontarien murmurer les paroles «I want to fuck you like an animal», mais non.

Sa version de 2 minutes et 17 secondes reste quand même fidèle à l’originale. Elle va sûrement vous rester dans la tête pour le reste de la journée.

