Jagmeet Singh lance une île Animal Crossing pour sa campagne électorale

La politique s'invite dans le jeu vidéo Animal Crossing: New Horizons une fois de plus, avec une île de campagne électorale du Nouveau Parti démocratique. Et ce, même si Nintendo a demandé d'éviter d'inclure de la politique dans son jeu.

Le chef du NPD Jagmeet Singh a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'une île «quartier général de campagne» avait été conçue dans le populaire jeu de la Nintendo Switch.

«Je pense que ça va être une de nos annonces les plus adorables», a déclaré Singh dans une vidéo, invitant le public à le contacter par texto pour obtenir le code de l'île Animal Crossing: New Horizons.

Pèse sur Start a visité l'île, qui se nomme tout simplement «Canada» et qui est accessible via un code Dream, avec un abonnement Nintendo Switch Online payant.

Voici quelques images

Ce n'est pas la première fois que la politique débarque dans Animal Crossing. En 2020, l'équipe de Joe Biden avait sa propre île dans le jeu, accompagnée de pancartes électorales comme décor. La représentante du 14e district de New York Alexandria Ocasio-Cortez avait également invité la population à visiter son île, qui n'avait toutefois pas d'objets politiques décoratifs.

L'arrivée de la politique n'est pas la bienvenue dans le jeu, toutefois. Nintendo ajoutait, en novembre 2020, de nouveaux règlements à son jeu pour éviter l'inclusion de contenus électoraux: « Veuillez vous abstenir d'utiliser le jeu de manière inappropriée ou de créer tout contenu dans le jeu qui serait considéré comme vulgaire, discriminatoire ou offensant. Veuillez également éviter d'introduire de la politique dans le jeu. »

