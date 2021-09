OnlyFans: une ex-championne de MMA affirme utiliser la plateforme pour arrondir ses fins de mois

Partager







Pas toujours facile pour une athlète d’arts martiaux mixtes de bien gagner sa vie avec son sport. L’ex-championne de UFC Jessica Andrade s’est ouvert un compte OnlyFans pour payer ses factures.

En entrevue avec la revue américaine MMA Fighting, la combattante a expliqué y être active depuis quelques mois.

OnlyFans permet à des créateurs de publier du contenu exclusif moyennant un abonnement payant. La plateforme est connue notamment pour son contenu de nature érotique.

Des photos qui avaient été publiées sur le profil de Jessica Andrade se sont retrouvées sur le web, révélant au grand jour la présence de l’athlète sur cette plateforme. Cette dernière a affirmé qu’elle s’attendait à voir son contenu être divulgué de la sorte.

«J’ai 30 ans et je n’aurai pas ce corps pour le reste de ma vie», a indiqué l’athlète, qui ne semble pas trop s’en faire que des photos d’elle nue circulent sur le web.

Et comment a-t-elle dépensé l’argent amassé grâce à son compte? On ne sait combien d’argent elle a fait exactement, mais elle a gagné suffisamment pour s’offrir une voiture, payer l’équivalent de six ou sept mois de loyer à Las Vegas et aider financièrement sa famille et celle de sa conjointe.

L’athlète brésilienne, qui a une fiche de 20 victoires et sept défaites, retournera dans l’Octogone le 25 septembre, alors qu’elle affrontera Cynthia Cavillio.

