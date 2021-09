QUB: retrouverez les contenus du «24 heures» (et beaucoup plus) sur une nouvelle plateforme

Partager







Petite révolution: Québecor lance aujourd'hui la plateforme universelle QUB, sur laquelle on retrouvera tous les contenus numériques d’information et de divertissement de ses multiples entités, dont ceux du 24 heures.

Déjà disponible sur le web (qub.ca) et par le biais de l’application mobile QUB, la plateforme, pour résumer simplement, rassemble en un même centre la totalité des contenus numériques de toutes les divisions de Québecor: le 24 heures et sa grande famille de marques numériques (Le Sac de chips, Silo 57, Billie, Pèse sur start), Le Journal, TVA Nouvelles, QUB radio, QUB musique, TVA+, etc.

Textes, vidéos, matériel audio en direct ou en rattrapage, musique, balados issus d’une dizaine de médias et de marques fortes de Québecor (Bureau d’enquête, En 5 minutes) y sont accessibles.

Le tout se présente, sur QUB, sous forme de fil, à la façon d’un fil d’actualités Facebook.

«Sur une simple plateforme, du bout du pouce, on peut consulter de l’information, écouter des contenus audios dans l’auto ou sur son ordinateur, accéder à tout un univers de contenus doté d’une crédibilité, issu de sources fiables, sensible au marché du Québec, aux enjeux et à la culture de chez nous», résume Mathieu Turbide, vice-président, Contenus numériques chez Québecor.

Profil personnalisé

Les lancements de QUB radio, à l’automne 2018, et de QUB musique, au printemps 2020, constituaient en fait un préambule à l’implantation de QUB, initiative sur laquelle travaillent les équipes numériques de Québecor depuis plus de trois ans.

«C’est un peu différent de la mentalité des médias, habitués d’avoir des sites web structurés, avec actualité, sport, spectacles, etc. Nous, on prend la somme des contenus de Québecor, on la trie et on la présente à travers un fil, lequel deviendra de plus en plus personnalisé avec le temps, au gré de nos consultations», suggère Mathieu Turbide.

Car, chez QUB, «on ne veut pas que des algorithmes, des robots, décident de ce que vous allez recevoir comme contenu», souligne encore ce dernier.

Plusieurs éléments de QUB seront ainsi personnalisés, et l’utilisateur recevra des suggestions de musique, de vidéos et autres plaisirs, selon ses goûts. Chacun pourra construire des bibliothèques à son image, bâtir son profil et profiter de forfaits selon les contenus qu’il consomme.

- Avec le 24 heures