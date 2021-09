Partager







L’autocueillette de pommes est l’activité parfaite pour passer du temps de qualité à l’extérieur et partir à la rencontre du terroir. Cette activité phare de l’automne marque son grand retour.

Les prochaines semaines seront idéales pour s'y adonner. Avec le temps encore chaud, prenez la route vers ces fabuleux vergers qui promettent tous de vous faire vivre une expérience inoubliable.

Voici les 8 meilleurs vergers de la Rive-Sud de Montréal:

Mont-Saint-Hilaire

Ce verger familial offre une des plus belles vues sur le Mont-Saint-Hilaire. Pour un très bon prix, vous pourrez faire un tour de tracteur, profiter de la petite fermette et découvrir plusieurs variétés de pommes. D’ailleurs, de nombreuses œuvres d’art sont cachées sur le site. Vous prendrez certainement plaisir à les découvrir.

1130 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire

Mont-Saint-Hilaire

Ce lieu est depuis des années l’hôte de nombreux mariages. Il s’agit d’un endroit romantique, tranquille, apaisant. On s’y rend pour pratiquer l’autocueillette, mais aussi pour découvrir leur charmante cidrerie. Il s’y cueille actuellement la Paulared et la Lobo. Les chiens en laisse sont les bienvenus.

835 chemin Rouillard, Mont-Saint-Hilaire

Granby

Le moindre qu’on puisse dire c’est qu’il est impossible de s’ennuyer au Verger Champêtre. Avec ses 30 acres d’arbres fruitiers, sa ferme découverte avec 120 animaux, ses jeux gonflables, des balades en tracteur, la famille est au centre des valeurs de ce verger. Il vous est même possible de vous promener dans les sentiers avec un alpaga ou un poney. Premier arrivé, premier servi.

2300 rue Cowie, Granby

Farnham

Au verger Kessler, vous pouvez pratiquer l’autocueillette de pommes, de poires et de prunes. Une jolie aire de pique-nique sous les saules pleureurs en bordure d’un lac vous permettra de profiter des joies de l’automne.

1300 rue Saint-Paul Nord, Farnham

Mont-Saint-Hilaire

Situé au pied du Mont-Saint-Hilaire, ce magnifique verger de 2 acres de terrain est dédié aux pommes. C’est l’endroit idéal pour se promener, pique-niquer et cueillir des pommes. Les chiens tenus en laisse sont acceptés.

1402 chemin Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire

Rougemont

Vous ne trouverez pas que des pommes au Potager Mont-Rouge. L’endroit regorge de citrouilles, courges, poires, cerises (en saison) et bien plus. Une fermette, un labyrinthe de maïs, un trampoline géant et des balades en tracteur sont disponibles. Pensez à faire un tour à la petite boutique pour rapporter des pâtisseries et produits du terroir à la maison.

154 rang de la Montagne, Rougemont

Rougemont

Ce verger est avant tout un endroit familial. Les familles s’y rendent pour profiter des nombreuses activités offertes sur le site. Beaucoup d’aires de jeux pour les enfants, une mini-ferme et des balades en tracteur sont disponibles. Lors des fins de semaine de la haute saison, des musiciens et une artiste en maquillage s’assurent de créer une ambiance des plus festives.

1255 rang Double, Rougemont

Sainte-Cécile-de-Milton

Les amateurs de cidre de pommes pourront faire deux pierres d’un coup chez Cidrerie Milton. Avec son sublime verger, ses aires de pique-nique, ses sentiers et ses balades en tracteur, il serait fou de ne pas en profiter pour déguster un délicieux cidre lors de votre passage.

5 QC-137, Sainte-Cécile-de-Milton