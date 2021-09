Twins: une suite est prévue à l’étrange comédie de 1988 et on ne sait pas pourquoi

Partager







L’étrange nouvelle a été rapportée par le média Deadline mardi matin: Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito uniront leur force avec l’aide de Tracy Morgan dans Triplets, la suite de Twins originalement sortie en 1988.

On a beau se pincer, se frotter les yeux, mais ce que Deadline rapporte est destiné à arriver puisque le tournage de Triplets doit débuter en janvier 2022.

Le film original sorti il y a 33 ans raconte l’histoire de Julius (Arnold Schwarzenegger) et Vincent (Danny DeVito), deux hommes qui découvrent être des jumeaux et le résultat d’une expérience secrète, séparés à la naissance. Le film a connu un succès monstre à sa sortie, rapportant près de 216 M $US dans le monde.

Le réalisateur et producteur original de Twins, Ivan Reitman, a même donné un avant-goût de la prémisse de Triplets!

«Secrètement, un troisième bébé est né, un bébé noir, qui n'a pas été en contact avec ses frères. Ils ne se connaissent pas et très tôt dans le film ils se rencontrent et c'est ainsi qu'ils créent un lien ensemble après toutes ces années». a-t-il dit à Deadline. «C'est vraiment un film sur la famille et, peu importe à quel point nous sommes tous différents, nous devons apprendre à nous entendre. Ces gars-là ont une excellente chimie ensemble, et vous pouvez voir combien d'énergie ils dégagent l'un de l'autre.»

Eddie Murphy devait d'abord faire partie du projet, mais il a dû laisser sa place pour d'autres engagements et c’est Tracy Morgan qui s’est finalement greffé à l’équipe.

Aucune fenêtre de sortie n’est encore annoncée, mais ce sera certainement un trio et une histoire très étranges à visionner. Comme tout est possible à Hollywood, verra-t-on aussi une suite à Junior? Le message est lancé dans l’univers en tout cas.

