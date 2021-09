Fermeture du Musée Grévin: nos suggestions pour réutiliser les statues de cire

Partager







Ce jeudi, nous apprenions que la meilleure place à Montréal pour voir des statues de cire, le Musée Grévin, fermait définitivement ses portes.

Ceci veut dire que du jour au lendemain, des dizaines de statues de cire se retrouvent sans emploi.

Voici nos suggestions pour quoi faire avec ces œuvres d’art.

Des bougies

Qui n’a jamais rêvé d’un souper romantique en tête-à-tête avec une bougie de Ginette Reno qui brûle tranquillement sur la table.

Des crayons de cire

Ça pourrait devenir redondant par contre. Y’a pas grand différence entre le beige Fred Pellerin et le beige Roy Dupuis.

Faire des emballages des Babybels

Un petit fromage emballé dans une joue de Céline Dion, ça complète bien un lunch.

Les faire fondre pour sceller des lettres

Anna - stock.adobe.com

Si vous avez une lettre officielle à envoyer, scellez-là en faisant fondre un petit bout de Marie-Mai.

Des mannequins

Qui de mieux que la reine, Jeanne Mance et le Général de Gaulle pour exposer la collection printemps de votre boutique.

