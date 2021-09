Voici combien de pas vous devez faire pour vivre plus longtemps (c'est moins que vous pensez)

Partager







Pour vivre plus longtemps (et en santé), combien de pas doit-on faire par jour? Et l'activité physique, on doit en faire combien de minutes? On a les réponses à vos questions!

Il faut faire au moins 7000 pas par jour ou faire du sport plus de deux heures et demie par semaine (donc 30 minutes par jour). En respectant ces recommandations, les risques de mort prématurée chuteraient de 70%, soutiennent les études.

C'est ce qu'avancent deux nouvelles études américaines dont les résultats sont relayés par le New York Times.

Steps per Day and All-Cause Mortality in Middle-aged Adults in the Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study | Lifestyle Behaviors | JAMA Network Open | JAMA Network https://t.co/bfX6mLsZdl — Mercedes Carnethon (@MCarnethon) September 5, 2021

Moins de pas qu'on pense

Sept mille pas quotidiennement, c'est peut-être moins que votre objectif actuel. En effet, ce nombre est inférieur à celui que recommandent des applications de mise en forme ou des montres connectées. La montre de l'auteur de ces lignes, par exemple, suggère de faire 8000 pas par jour.

Et pour les plus motivés parmi vous: dépasser 10 000 pas par jour n’aurait pas d’impact significatif sur la santé.

«Les gens qui marchent plus de 10 000 pas par jour, ou même plus, vivent rarement plus longtemps que ceux qui marchent 7000 pas par jour», mentionne Amanda Paluch, professeure adjointe en kinésiologie à l’Université du Massachusetts Amherst, qui a mené l'une de ces deux nouvelles études.

Et qu'en est-il de l'activité physique?

Plutôt que de s'intéresser au nombre de pas, la deuxième étude, basée sur des données provenant du Danemark, a porté sur la pratique d'activités physiques. Pour vivre en santé, l'étude suggère de s'adonner à une activité physique 2,6 à 4,5 heures par semaine. Et deux heures et demie d'activité physique par semaine équivaudraient à environ 7000 ou 8000 pas.

Comme pour la première étude, les chercheurs ont remarqué qu'à partir d'un certain nombre de minutes d'activité, les participants ont atteint un plateau en termes de bénéfices pour la santé.

Or plus de 10 heures d'activité physique par semaine pourraient avoir un impact négatif sur l'espérance de vie.

Et au Québec?

Au Québec, les cibles ne se comptent pas en nombre de pas, mais en minutes. Selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), on devrait faire au moins deux heures et demie d’activité physique d’intensité modérée à élevée par semaine.

Les recommandations québécoises sont donc en phase avec ce que suggèrent les deux études, puisque 7000 à 8000 pas correspondent à 30 à 45 minutes d'activité physique, soutient Étienne Pigeon, conseiller scientifique spécialisé à l’INSPQ.

Même si la pandémie nous retient toujours à la maison, il serait donc souhaitable de reprendre nos bonnes habitudes. Selon l'INSPQ, 34% des adultes ont été moins actifs l'an dernier.