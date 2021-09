11 dômes à louer au Québec pour faire du glamping en forêt

Partager







Pouvoir se réveiller au cœur de la forêt et admirer les couleurs d'automne sans quitter son lit «Queen», voilà le genre de matin que vous pouvez espérer en réservant un séjour dans un dôme de luxe!

De plus en plus nombreux à travers la province, ces mini-hébergements en partie transparents proposent des séjours de glamping qui vont du doux confort au très grand luxe. Voici quelques endroits où vous pourriez en louer un.

11 endroits où faire du glamping dans un dôme à travers le Québec:

Petite-Rivière-Saint-François, Charlevoix

Cuisine moderne, salle de bain complète, terrasse panoramique avec jacuzzi privé: les dômes écoluxueux de Dômes Charlevoix offrent du vrai glamping 5 étoiles sur les falaises de Charlevoix. Vue sur la forêt multicolore et le fleuve Saint-Laurent en prime.

4 saisons

Jusqu’à 4 personnes

À partir de 370 $ par nuit (minimum 2 nuits)

Infos et réservations: www.domescharlevoix.com

Lac-Sainte-Marie, Outaouais

Équipé comme un petit chalet - avec cuisine et salle de bain, mais aussi mezzanine, poêle à bois, terrasse privée et spa -, le dôme de Dômes Outaouais propose du camping de luxe en montagne. Il est entouré de sentiers de randonnée, raquette et vélo.

4 saisons

Jusqu’à 4 personnes

À partir de 250 $ par nuit (minimum 2 nuits)

Infos et réservations: www.domesoutaouais.com

Brownsburg, Laurentides

Airbnb

Au bord d’un petit lac sauvage, ce domaine des Basses-Laurentides loue deux dômes sur le site Airbnb. Ils sont chauffés au poêle à bois et éclairés à l’énergie solaire, et possèdent l’équipement d’un bon prêt-à-camper: poêle au gaz à deux ronds, minifrigo, eau potable, foyers intérieur et extérieur, toilette écologique à l’extérieur, etc. Parfaits pour se ressourcer en nature, selon l’hôte.

4 saisons

Jusqu’à 4 personnes

209 $ par nuit plus les frais (2 nuits minimum)

Infos et réservations: ici ou là

Saint-Fulgence, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Au tiers vitré, les paisibles dômes du Cap Jaseux promettent une belle vue sur le fjord du Saguenay. Ils sont équipés du nécessaire pour cuisiner (réchaud au propane à l’extérieur, ustensiles; pas de frigo), ainsi que d’une toilette écologique. Un bloc sanitaire complet est à proximité.

Du 5 juin au 11 octobre 2021

Jusqu’à 4 personnes

À partir de 245 $ par nuit

Infos et réservations: capjaseux.com

Sainte-Thècle, Mauricie

Facebook / Vignoble Clos Sainte-Thècle

Des dômes en surplomb d’un vignoble? C’est ce qu’offre le Clos Sainte-Thècle, en Mauricie. Les trois unités sont construites sur des plateformes, entre les vignes et la forêt, et elles sont tout équipées (salle de bain, cuisinette, poêle à bois, etc.). Bain chaud et sauna finlandais sur le site. Équipement de plein air inclus avec les nuitées.

4 saisons

2 personnes

À partir de 239 $ par nuit (minimum 2 nuits)

Infos et réservations: www.gocampagne.com

La Conception, Laurentides

Simples, doubles et même triples: ce ne sont pas les dômes qui manquent chez Bel Air Tremblant, un domaine de chalets et mini-chalets haut de gamme. Intimes, les dômes sont dotés de lit(s) «King» et de tout le confort moderne, et ils ont leur terrasse avec sauna et jacuzzi privés ou partagés. Un bistro, un gym, un resto de sushis et bien plus se trouvent sur le site.

Bel Air Tremblant

4 saisons

2 à 4 personnes, selon le dôme choisi

À partir de 400 $ ou 450 $ par nuit selon le dôme choisi (2 nuits minimum la fin de semaine)

Infos et réservations: belairhoteltremblant.com

L’Anse-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Airbnb

Dans cette maison dôme, attendez-vous à un spa sur le balcon, un foyer au bois intérieur, un plancher chauffant, un plafond cathédrale qui permet de regarder le ciel étoilé, une cuisine entièrement équipée, deux lits «Queen» et une salle de bain avec toilette à compost, douche et lavabo. La Rose-Aimée est notamment disponible sur Airbnb et se trouve sur le site de chalets Cabananse, près du fjord du Saguenay et de la station Mont-Édouard.

4 saisons

Jusqu’à 4 personnes

À partir de 184 $ plus les frais (2 nuits minimum)

Infos et réservations: ici

Carleton-sur-Mer, Gaspésie

Perchées à quelque 500 m au-dessus de Carleton-sur-Mer, dans les Baie-des-Chaleurs, les cinq géodes de ce parc garantissent des vues magiques et du glamping écolo très douillet. Chaque dôme offre deux lits deux places sur deux étages, une toilette au compost, une cuisinette bien équipée (avec eau potable mais pas courante) et une belle terrasse panoramique vitrée. Vous pourrez voir les étoiles de votre lit!

24 juin au 12 octobre 2021

Jusqu’à 4 personnes

230 $ par nuit (2 nuits minimum)

Infos et réservations: montsaintjoseph.com

Lac-Beauport, Québec

Plus rustique (et plus abordable aussi), ce dôme offre le nécessaire pour cuisiner, du bois de chauffage, de l’électricité, des lits, de l’eau potable et une toilette au compost à l’extérieur. La literie peut être louée. L'hébergement se trouve en nature, au Centre de l’hêtre, un site d’hébergement et de ressourcement avec services de massothérapie et de coaching de vie.

4 saisons

Jusqu’à 4 personnes

À partir de 130 $ par nuit

Infos et réservations: ici (et d’autres dômes là)

Lac-Supérieur, Laurentides

Jacuzzi extérieur quatre saisons, chambre avec lit «Queen», salle de bain complète, cuisinette fonctionnelle et espace extérieur commun avec «pit à feu» et espace BBQ : voilà ce qui vous attend si vous réservez ce dôme, affiché sur Airbnb par le Domaine Évasion Plein air.

4 saisons

2 personnes

À partir de 289 $ par nuit (2 nuits minimum)

Infos et réservations: ici

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Chaudière-Appalaches

Airbnb

Ce dôme est situé sur le Domaine Beausite Tourisme, près du Massif du Sud, qui comprend en tout 5 hébergements. En location sur Airbnb, le dôme est de type «prêt-à-camper»avec: une cuisinette avec frigo, distributrice d'eau, cafetière et grille-pain, un grand lit et un divan-lit. À l’extérieur, une cuisine complète au propane et un bloc sanitaire sont à votre disposition. Des chèvres de la mini-ferme viendront sans doute vous visiter!