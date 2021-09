La comédienne Anne Casabonne qualifie le vaccin contre la COVID-19 de «grosse m**de» dans un long message Facebook

Partager







L’actrice que l’on a vue dans La Galère (entre autres) s’est emportée, sur sa page Facebook, contre le vaccin.

La comédienne de 51 ans a publié, ce jeudi, un long message Facebook dans lequel elle met en doute l’efficacité des vaccins contre la COVID-19.

• À lire aussi: Le ministre de la Santé de Trinité-et-Tobago dément l’histoire de testicules de Nicki Minaj

D’entrée de jeu, elle ridiculise le ministre de la Santé Christian Dubé et le Premier ministre François Legault, les qualifiant de «clowns».



«Bref, nos deux clowns sont-ils en train d’insinuer que le vaccin qu’on nous a mis dans le bras ne fait pas sa job de vaccin?», écrit-elle, citant deux récentes déclarations des politiciens.



Dubé: « moi si j étais patient dans un hôpital,j’aimerais mieux avoir un préposé aux bénéficiaires qui vient d’une... Publié par Anne Casabonne Perso sur Jeudi 16 septembre 2021

Elle explique ensuite qu’il est illogique, selon elle, que l’on doive se méfier des personnes non-vaccinées et qu’à son avis, le vaccin contre la COVID est une «cochonnerie» puisque «un vacciné doit avoir peur d’un non vax».

Ensuite, elle n’hésite pas à carrément qualifier le vaccin de «grosse marde».

• À lire aussi: On a testé le passeport vaccinal en allant au restaurant et voici ce qui s’est passé



«Ils sont allés jusqu’à promettre un hot dog, une crème glacée,une lotto pour l’injection de ce qui semble visiblement être une marde. Oui,une grosse marde. Une marde qui n’empêche pas de ré-attraper l’virus et/ou de donner l’virus. Une marde qui divise les gens entre vax et non vax. Une marde qui divise les familles,les amis, qui donne des privilèges et discrimine. Une marde qui empêche ceux qui n’ont pas pris la marde en question,d’avoir un gagne-pain dans le but de protéger ceux qui ont pourtant pris cette marde (Marde qui était censée les libérer et les protéger). Bref, c’est une marde de chez marde», écrit Casabonne.

Plus loin, elle ajoute: «Dans les livres de médecine, on se chargera de troquer cette définition pour celle de la marde . en y incluant tous les variants :bouse, fèces,fouèrra, déjections,excréments,crotte,caca....»

• À lire aussi: Guy Nantel ridiculise les opposants au passeport vaccinal dans un nouveau vox pop

Elle conclut sa diatribe en disant: «Je réitère ma question; c’est quoi qu’on a mis dans le bras des québécois pour engendrer une telle débandade. On est plusieurs à se poser la question», et en tagguant une panoplie d’organismes publics qui ont plus ou moins rapport avec le déploiement de la vaccination.

Des milliers de personnes ont réagi à la publication et l’ont partagée.

Sondage Qu’en pensez-vous? Elle a 100% raison Je vois où elle veut en venir, mais elle exagère un peu Elle est virée sul top Partagez votre résultat sur Facebook

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s