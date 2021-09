Malaises, frenchs et des bikinis : Retour sur l'Île de l'amour avec Danick Martineau

Partager







C'est le début de l'Île de l'amour et on ne sait déjà plus où donner de la tête ! Des frenchs, des triangles amoureux et beaucoup de malaises: notre collaborateur Danick Martineau vous a préparé un résumé de tout ce que vous avez manqué des trois premiers épisodes à TVA et TVA+, question d'être fins prêts pour le reste de l'aventure.

C'est à voir dans la vidéo ci-haut! ▲

• À lire aussi: Voici avec quelle fille Tommy-Lee a choisi d'être en couple dans l'île de l'amour

• À lire aussi: Festival du french malaisant: 5 moments croustillants des deux derniers épisodes de l'île de l'amour

Soyez au rendez-vous chaque semaine pour nos revues de l'Île de l'amour et pour avoir le point de vue du vrai spécialiste de l'amour !

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s