Meilleurs jeux RPG à essayer ou revisiter: la sélection de Pèse sur Start

Voyager dans des endroits magiques sans quitter le confort de sa maison, c’est le but primaire des jeux de rôle! Ces jeux issus de la mythologie, de la fantaisie ou de notre imaginaire ont la capacité de nous transporter ailleurs et d'oublier notre quotidien pendant des heures et des heures.

En bâtissant cette liste, on a essayé de se mettre à la place de quelqu’un qui n’a jamais touché au genre RPG, et nous avons sélectionné 15 titres qui seraient un bon point de départ pour découvrir le vaste monde des jeux de rôle. Qui sait, peut-être qu’un des choix donnera la piqûre à un futur gamer RPG.

AVERTISSEMENT: On ne se le cachera pas: faire le choix des titres inclus dans cette liste n’a pas du tout été facile. On reconnaît l’amour que la communauté a pour le genre, et on salue haut et fort cette passion. Certains seront peut-être déçus de constater l’absence de certains titres, et on s’en excuse.

Courtoisie SquareEnix

Ce RPG culte et indémodable est souvent le premier titre qui vient en tête quand on demande aux gamers de nommer leur RPG préféré. Et avec raison, puisque Chrono Trigger avait la recette parfaite pour être le meilleur RPG de tous les temps. Le jeu a été réalisé par la «Dream Team» comprenant Yuji Horii (Dragon Quest), Akira Toriyama (Dragon Ball) et Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy). D'un passé oublié à un avenir inconnu et jusqu'à la «Fin des temps», Chrono Trigger fera vivre une aventure sans pareille à travers les âges aux côtés de nombreux compagnons pour sauver la planète!

Disponible sur: Super Nintendo, Wii (Console virtuelle), PlayStation, PlayStation 3, Nintendo DS, PSP, PS Vita, iOS, Android, Windows PC

Courtoisie Square Enix

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King raconte l'histoire du Roi Maudit dans lequel le héros doit sauver le monde d'un magicien fou. À travers le vaste monde, on participe à des combats épiques tour par tour contre plus de 250 monstres conçus par l'artiste Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball et Chrono Trigger. Ce RPG de 2004 est de ce qui a de plus classique dans ce style de jeu: des donjons, des boss de zone, des objets à collecter, des quêtes et des cinématiques épiques. Une excellente introduction très balancée qui donnera la piqûre pour le reste de la franchise.

Disponible sur: PlayStation 2, Android, iOS, Nintendo 3DS

Courtoisie Square Enix

Difficile de choisir un seul titre parmi la panoplie des jeux de la franchise Final Fantasy! Après de longues réflexions et quelques consultations auprès des fans de la série, on est finalement parvenu à une réponse: Final Fantasy 9 serait le meilleur titre pour commencer son exploration de la vaste série.

Zidane et la troupe de théâtre Tantalus ont kidnappé la princesse Garnet, l'héritière d'Alexandrie. À leur surprise, la princesse voulait s'échapper du château. Dans une série de circonstances inhabituelles, elle et son garde personnel, Steiner, finissent par s’allier à Zidane et se lancent dans un voyage incroyable. On rencontre des personnages inoubliables comme Vivi et Quina en cours de route, et on découvre avec eux les secrets du cristal, mais aussi une force malveillante qui menace de détruire leur monde.

Ce RPG, originalement sorti en 2000, a vendu plus de cinq millions d’exemplaires. Son histoire à la fois touchante, joyeuse, triste et épique fait de Final Fantasy 9 le jeu parfait pour en apprendre plus sur l’attrait de cette franchise.

Disponible sur: PlayStation 4, PlayStation, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 3, Windows PC

Super Mario RPG: The Legend of the Seven Stars

Courtoisie Nintendo

Un mystérieux ennemi nommé Smithy est apparu, forçant Mario et Bowser à se battre en tant qu'alliés. Mario rencontrera sur son chemin de nouveaux alliés et ensemble, ils affronteront des ennemis et d'autres obstacles qui nécessitent à la fois du temps et une stratégie pour les surmonter. Ce jeu est le fruit d’une collaboration entre Squaresoft et Nintendo et a marqué toute une génération de joueurs, qui qualifient encore Super Mario RPG comme l’un des meilleurs RPG de tous les temps.

Disponible sur: Super Nintendo, Wii, Wii U

Ce jeu de rôle en 2D amène le joueur à contrôler un enfant qui est tombé dans l’Underground: une grande région isolée sous la surface de la Terre, séparée par une barrière magique. Plusieurs rencontres étranges se feront au cours du voyage de retour à la surface. Certains monstres peuvent engager le joueur dans un combat et le système de combat implique que le joueur navigue à travers des mini-attaques cocasses les unes des autres. Ils peuvent choisir des confrontations pacifiques ou combattre les monstres afin de les épargner au lieu de les tuer. Ces choix affectent le jeu, le dialogue, les personnages et l'histoire changeant en fonction des résultats.

Disponible sur: Android, Windows, OS X, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series

Courtoisie Nintendo

L’histoire de Secret of Mana se passe au pays de Mana, dans lequel est mise en scène une source d’énergie éthérée nommée Mana. Le jeu se déroule dans un univers comportant plusieurs îles dans lequel on suit l’histoire d’un héros qui tente de sauver le monde de l’empire du mal. Le jeu mêle des éléments d’action-aventure et de RPG, comme l'évolution des personnages et la magie. Il intègre également un système de combat en temps réel plutôt que l'habituel tour par tour. Le rythme de Secret of Mana est donc différent des autres RPG classiques de l’époque.

Disponible sur: Android, Windows, OS X, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series

EarthBound

Contrairement à la plupart des RPG, EarthBound se passe dans une époque contemporaine. Ce classique de la Super Nintendo parodie plusieurs éléments de la culture occidentale et s’aventure très souvent dans l’absurde ou le surréaliste. L’histoire se déroule dans la petite ville paisible d’Onett, dont la quiétude est dérangée lorsqu’une météorite tombe tout près. Le protagoniste, Ness, part voir de quoi il s’agit et découvre une créature mécanique qui lui apprend qu'elle vient du futur, où le monde a été détruit par le terrible Destructeur Universel, et lui parle d'une légende où trois garçons et une fille le vaincront grâce à la sagesse, au courage, et à l'amitié. Une histoire étrange, mais sympathique à découvrir!

Disponible sur: SNES, GBA, Nintendo 3DS (Console virtuelle), Wii U (Console virtuelle), Super NES Mini

Pokémon Red et Blue ont été pour toute une génération l’un des premiers contacts avec le genre RPG. Cette quête fascinante dans le monde des Pokémon est le premier chapitre d’une franchise qui rapporte aujourd’hui des millions de dollars. Le joueur est amené à s’aventurer dans un monde rempli de Pokémon sauvages, à les capturer, les dresser et les faire combattre contre d’autres aventuriers. Une fois les huit badges obtenus dans les différents gyms de la région, le joueur sera autorisé à combattre la Ligue Pokémon, qui se compose des meilleurs dresseurs de Pokémon de la région. Le but ultime: obtenir le titre de «Maître Pokémon».

Disponible sur: Game Boy

The Elder Scrolls est l’une des séries de jeux de rôle les plus épiques. Peu importe l’épisode joué, les Elder Scrolls sont connus pour leurs histoires fantastiques riches qui mêlent des influences du monde réel et des éléments typiques de la haute fantaisie. En plongeant dans n’importe quel titre, on est certain de retrouver des humains, des elfes, des orques, des personnages mi-homme mi-animal, mais surtout une intrigue impressionnante qui prendra certainement beaucoup d’heures de votre vie, sans regret.

Le Mojave Express engage Le Courrier, contrôlé par le joueur, pour livrer un colis au Strip de New Vegas. Sa quête est toutefois interrompue par un gangster du nom de Benny, à la recherche d’un Jeton de Platine. Le protagoniste finit par se faire tirer dans la tête et est laissé pour mort au cimetière, se faisant voler le Jeton qu’il transportait par la même occasion. Il est finalement déterré par Victor, un securitron, et soigné par Doc Mitchell, le médecin de la région. Rétabli, le Courrier part à la recherche de Benny pour se venger.

Souvent considéré comme le Fallout préféré des joueurs, Fallout New Vegas est apprécié pour ses quêtes complexes, la qualité d’écriture des dialogues, la cohérence et la densité du monde, ainsi que l’univers très semblable aux premiers Fallout. De plus, la distribution des doubleurs est solide! On retrouve entre autres Matthew Perry, Felicia Day, René Auberjonois, John Doman, Zachary Levi, Danny Trejo, William Sadler et Ron Perlman.

Disponible sur: PlayStation 3, Xbox 360, Windows

Le joueur hérite de l’ancienne parcelle du grand-père. Armé d’outils, d’un peu d’argent et du savoir transmis par ses voisins, il entreprend une aventure agricole extraordinaire. Il faudra apprendre à vivre de la terre et transformer les champs envahis par la végétation en une ferme prospère. Le centre communautaire, autrefois le centre d'activité le plus dynamique de la ville, est maintenant en ruine et c’est au joueur de restaurer celui-ci et Stardew Valley à sa splendeur d’antan. C'est d'ailleurs un des jeux préférés de l'équipe de Pèse sur Start.

Disponible sur: Windows, Linux, Mac OS X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android

Ce jeu de rôle isométrique est très axé sur la tactique. Ce titre propose la personnalisation des compétences de quatre personnages principaux qui peuvent être contrôlés par un joueur en solo ou individuellement en mode multijoueur. Le jeu se déroule dans le monde fantastique de Rivellon, des siècles après Divinity: Original Sin. Très riche en histoire, le jeu vous plonge dans une aventure épique digne des grandes épopées fantastiques.

Disponible sur: Windows, Mac, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, iOS

Disco Elysium: The Final Cut

Disco Elysium n’est certainement pas un RPG traditionnel et, pourtant, c’est l’un des meilleurs des dernières années. Hybride entre un jeu de rôle, un jeu d’aventure et un point and click, le titre vous met aux commandes d’un policier amnésique et malmené par la vie qui doit résoudre une affaire de meurtre en compagnie d’un nouveau partenaire.

Mettant de l’avant un style graphique aussi unique que magnifique, Disco Elysium ne propose pas de combat comme tel et s’appuie plutôt principalement sur des dialogues et des choix narratifs pour faire avancer l’histoire, avec parfois des lancés de dés, comme dans un RPG de table, pour débloquer certaines options. En ce sens, ce que vous pouvez (et ne pouvez pas) faire dépend beaucoup d’un arbre de 24 compétences que vous personnaliserez au fil de l’histoire.

Surprise sortie de nulle part pour plusieurs, le titre de ZA/UM est enivrant, souvent très drôle, mais aussi doté d’un cœur immense. Il faut aimer les jeux assez verbeux, mais si c’est le cas, vous tomberez assurément sous le charme de ce RPG, qui saura vous replonger dans la nostalgie des vieux romans «dont vous êtes le héros».

Disponible sur: Windows, Mac, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, iOS

Ce jeu se distingue un peu du reste de la franchise. Au lieu d’avoir des affrontements style beat them all, Yakuza: Like a Dragon propose un système de combat tour par tour. Ce jeu a une approche beaucoup plus humoristique que le reste de la série Yakuza, et raconte l’histoire de Ichiban Kasuga, une recrue de la famille Arakawa faisant partie du clan Tojo. Le patriarche de la famille demande à Ichiban de purger une peine de prison à la place d’un des hauts placés de la famille. Après 18 ans en tôle, Ichiban retrouve sa liberté dans un Japon qui a beaucoup changé, incluant ses liens avec sa famille yakuza. Laissé pour mort par le patriarche, Ichiban est à la rue, mais a soif de dévoiler la vérité derrière la trahison de l’homme qu’il respecte le plus au monde.

Disponible sur: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Microsoft Windows, Linux, Mac OS

Sixième jeu de la franchise Shin Megami Tensei: Persona, Persona 5 se déroule à Tokyo et suit l’histoire d’un lycéen, que l'on contrôle, connu sous le surnom de Joker. Après avoir été accusé faussement d’agression et mis en probation, votre personnage est transféré dans une nouvelle école et mis sous la tutelle d’un ami de sa famille. Durant l’année scolaire, Joker et d’autres étudiants s’éveilleront à un pouvoir spécial. Une nouvelle dimension surnaturelle, le Metaverse, se dévoilera aussi à eux. Dans cette dimension, ils forment un groupe de justiciers et combattent des personnages qui sont corrompus dans la dimension réelle.

Comme ses prédécesseurs, le RPG d’Atlus intègre des éléments de jeu de rôle et d’exploration de donjons, en plus d’ajouter des scénarios de simulation sociale. Persona 5 promet une centaine d’heures de jeu remplies d’intrigues, de drame et d’humour. Il a d’ailleurs été nommé par plusieurs médias comme l’un des meilleurs jeux de la décennie en plus d'être adoré des critiques.

Disponible sur: PlayStation 4, PlayStation 3

