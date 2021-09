«Raciste», «torchon» «immonde»: la une d’un magazine français décriée

Partager







La une du magazine français Causeur suscite l’indignation, plusieurs la qualifiant de «raciste» ou de «torchon».

Sur la page couverture, on voit cinq bébés aux origines diverses. Et au-dessus de leur tête, on lit ceci: «Souriez, vous êtes grand-remplacés.»

La une de Causeur est ignoble. Il faut une condamnation immédiate pour cette publication raciste. pic.twitter.com/yGgHCMA3m7 — Thomas Portes (@Portes_Thomas) September 16, 2021

Osti de calis de saint-ciboire de criss de tabarnak. https://t.co/L9M8sRztoa — Emilie Nicolas (@Emilie_Ni) September 16, 2021

Et que veut-on dire par «grand-remplacés»? Cela fait référence à la théorie du «grand remplacement», de Renaud Camus, voulant que la population immigrante soit en train de surpasser la population européenne ou, dans ce cas-ci, la population française. Cette théorie sous-entend également l'existence d'un processus délibéré de «remplacement» de la population.

En 2019, en Nouvelle-Zélande, l'auteur d'une fusillade qui a fait 49 morts dans une mosquée avait évoqué cette théorie sur Twitter, rappelle Le Monde.

Le torchon islamophobe Causeur vient de doubler ⁦@Valeurs⁩ sur sa droite en exhibant en une des nouveaux-nés pas assez blancs à son goût

Les années qui se préparent seront terribles pic.twitter.com/1O0JbKfvs7 — Aude Lancelin (@alancelin) September 16, 2021

La une du magazine de droite fait quant à elle référence à une étude de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie, qui note une hausse des naissances chez les Français issus de l'immigration.

«L’addition est simple. Immigration non maîtrisée + surnatalité des femmes étrangères = de moins en moins d’autochtones», peut-on lire dans la présentation du numéro.

Les réactions sont nombreuses depuis la publication du magazine.

Vendredi après-midi, la ministre responsable de l'Égalité de la République, Élisabeth Moreno, a fait savoir que la une avait été signalée au Procureur de la République.