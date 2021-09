Serge Thériault: un documentaire se penchera sur son isolement

Partager







Que devient l'acteur chéri du public? Dans le film documentaire Dehors Serge Dehors, deux cinéastes sont partis à la rencontre des proches de Serge Thériault pour tenter de l'aider à enfin sortir de chez lui. Dans la plus récente édition du magazine Échos Vedettes, les gens derrière ce projet se confient.

• À lire aussi: 25 questions sur le 25e anniversaire de Ding et Dong: le film

«Quand tu vas savoir pour ce film, tu vas probablement m’en vouloir, mais je l’ai fait pour toi...» Voilà ce qu’a exprimé au comédien Serge Thériault celle qui a partagé sa vie durant de nombreuses années, Anna Suazo, dans une séquence filmée qui a été montrée aux journalistes la semaine dernière pour promouvoir le film Dehors Serge Dehors.

Le documentaire de Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe nous amène à la rencontre de la conjointe de l’acteur, de sa fille, Melina, et d’un couple d’amis, Robert et Jolande Racicot, qui sont pour lui des aidants depuis qu’il a sombré dans une grave dépression, il y a quelques années.

• À lire aussi: [VIDÉO] Quand Céline Dion incarnait Moman pour vrai

La grande première du film aura lieu alors qu’il se retrouvera en compétition nationale aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal, la fin de semaine du 13 novembre.

Plus de détails dans le magazine Échos Vedettes actuellement en kiosque.

Le documentaire Dehors Serge Dehors sortira en salle le 19 novembre.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s