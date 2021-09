Un remake de «The Bodyguard» est en chantier

Partager







Près de 30 ans après sa sortie, The Bodyguard va avoir droit à un remake distribué par Warner Bros. Pictures.

Selon Variety, le scénario sera écrit par Matthew Lopez, mieux connu pour son travail sur la pièce de théâtre Inheritance.

Il s'agira de son premier long-métrage puisqu'il a toujours écrit pour le théâtre jusqu'à maintenant.

Aucune annonce n'a encore été faite quant aux acteurs qui remplaceraient Whitney Houston et Kevin Costner dans les rôles principaux.

Par ailleurs, il a été révélé l'année dernière que Whitney Houston avait souffert d'une fausse couche pendant le tournage de The Bodyguard.

En 1993, la star a déclaré à Barbara Walters: «C'était très douloureux, émotionnellement et physiquement. C'est quelque chose que j'aurais aimé dire moi-même, mais ils ne m'en ont pas donné l'occasion. J'étais de retour en plateau dès le lendemain».

Whitney Houston était devenue une star internationale lorsque The Bodyguard est sorti en 1992, un film qui a également popularisé sa chanson I Will Always Love You, une reprise du titre écrit par Dolly Parton.

Ce titre a d'ailleurs remporté un Grammy.

Pour rappel, le film raconte l'histoire d'amour d'un ancien agent des services secrets avec une célèbre chanteuse dont il est devenu le garde du corps.

