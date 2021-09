Une vedette d’OnlyFans et TikTok pense offrir un «trip à trois» à son chum pour Noël

Partager







Une Britannique bien connue sur les réseaux sociaux a décidé d’offrir un cadeau particulier à son amoureux: une nuit d’amour en trouple.

Bonnie Locket n’est pas ce qu’on pourrait appeler une «personne célèbre au Québec», mais à l’échelle globale, avec ses 2 millions d’abonnés TikTok et 13 000 abonnés OnlyFans, elle n’a pas inconnue au bataillon non plus.

Et pourquoi on parle d’elle aujourd’hui? Parce que madame a déclaré à des médias royaumuniens qu’elle allait offrir un ménage à trois à son petit copain pour Noël.



Vous pouvez bien sortir le .GIF «On s’en calisse» semblable à l’intro de Twentieth Century Fox dans les commentaires sous notre publication Facebook, nous, on pense que c’est d’intérêt public.

Après tout, avez-vous souvent reçu des trips à trois en cadeau de Noël, vous?

La réponse est non, et pas parce que «ça s’emballe mal, un trip à trois».

Revenons à madame Locket.

La femme de 33 ans a déclaré: «On en a déjà parlé souvent, mais je ne pense pas qu’il sache que je suis prête à aller jusqu’au bout.»

Do you like my new leggings? ❤️ Publié par Bonnie Locket sur Jeudi 24 juin 2021

Elle a de plus déjà recruté celle qui fera office de troisième roue du carrosse lors de la nuit d’amour.

«J’étais sortie avec mes chums de fille et j’ai rencontré une fille qui sera absolument parfaite», a dit la star de TikTok.

«On s’en est déjà parlé mais on était saoules un peu. On a échangé nos numéros de téléphone et on en a reparlé à jeun depuis», a-t-elle ajouté.

«J’ai toujours trouvé les femmes belles et je pense que d’ajouter une femme parmi nous ferait plus plaisir à Brad que si on ajoutait un gars.»

Ça, on en doute pas...

Par contre, une chose est claire: ce sera la seule fois où ils feront ça.

«Je ne suis pas une personne jalouse. C’est agréable de partager. Mais ce sera un truc qu’on ne fera qu’une seule fois. Ça va arriver une fois pour qu’on puisse chacun vivre notre fantasme et ce sera tout», a indiqué celle qui forme un couple depuis 10 ans avec le fameux Brad.

«Je suis très ouverte, mais je veux que ce soit spécial et que ça n’ait rien à voir avec nos vies à la maison», a expliqué Locket, qui a loué une chambre dans un hôtel cinq étoiles pour l’occasion.

«On va se mettre sur notre 36, on va aller prendre un verre au bar et on va monter à notre chambre. C’est un fantasme après tout.»

«La monogamie est quelque chose en lequel on se fait dire qu’il faut croire, mais pour une seule nuit folle, on peut se faire plaisir.»

«Techniquement, je crois cependant en la monogamie et je ne tromperais jamais Brad. Ce fantasme est autant le sien que le mien.»

«Le seul problème, c’est...qu’est-ce que je vais lui offrir l’an prochain?»



On pense bien qu’une carte-cadeau de 25$ chez Canadian Tire devrait faire l’affaire...

En tout cas, on espère juste que Brad ne lise pas le Sac de Chips parce qu’il vient de déballer son cadeau de Noël avant même d’avoir décoré le sapin...

