Road trip à l’île d’Orléans: 15 arrêts incontournables à ajouter à l'itinéraire

L’île d’Orléans, c’est un incontournable pour la cueillette des petits fruits, les balades en automobile, la dégustation d’une crème glacée sur le bord du fleuve Saint-Laurent et la découverte d’artisans locaux passionnants et passionnés.

Faisons un bref tour de cette magnifique île afin de découvrir des endroits qui vous sont peut-être moins connus.

Voici 15 arrêts incontournables à l’île d’Orléans:

Pain, brioches, chaussons, gâteaux, muffins, feuilletés, galettes... une boulangerie centenaire à la fois gourmande et raffinée, qui travaille selon la méthode artisanale. Vous y retrouverez les saveurs, la qualité et la fraîcheur digne des traditions d’autrefois.

2541, chemin Royal, Sainte-Famille

L’entreprise offre deux adresses à l’île d’Orléans. La première, la savonnerie, qui offre savons et cosmétiques à base de lait de chèvre (savon en barre, savon liquide, crème à mains, baume à lèvres, etc.). La deuxième, la fromagerie, qui propose d’excellents fromages de chèvre à déguster seuls, sur un bon pain ou à intégrer dans de délicieuses recettes.

Savonnerie: 554, rue Lemelin, Saint-François-de-l'île-d'Orléans

Fromagerie: 3501, chemin Royal, Sainte-Famille

Via tousjoursboutique.ca

Le but premier de Tous jours boutique et friperie est de promouvoir le seconde main et l’achat local tout en appréciant les plaisirs simples de la vie. À la boutique vous pourrez faire le plein d’accessoires, de produits de beauté et de soins pour la peau (BKIND, Idoine, Flora Design, Lavande & Bulles, etc.). Pour ce qui est de la friperie, vous y retrouverez des jeans, souliers, vêtements de plein air et fringues pour enfants.

1370, chemin Royal, Saint-Pierre

Confiture Tigidou c’est l’histoire d’une équipe passionnée qui partage l’amour des petits fruits et se dévoue pour rendre vos visites et votre expérience uniques. Les employés vous feront goûter leurs fines créations naturelles et 100% locales. Coup de cœur pour la crème de pomme à l’érable, fraise rhubarbe, mûre et citron frais, framboise cerise et la gelée fraise basilic.

7007, chemin Royal, Saint-Laurent-de-l'île-d'Orléans

Nouveau !! Notre beurre de fraise en édition limitée...🍓 disponible à l'Ile d'Orléans 🍓🍓 Publié par La Nougaterie sur Samedi 17 avril 2021

Des confiseries artisanales pour les nostalgiques des bonnes choses à l’ancienne. Nougat, meringue, guimauve, pot de caramel, bonbon au caramel... les sucreries sont faites avec amour et sans produits chimiques, ni colorants, ni additifs.

1367, chemin Royal, Saint-Pierre

Cette cantine roulante, bien installée aux abords du Quai de Saint-Laurent, est réputée pour ses mets sur le pouce: poutines, burgers, poulet popcorn, hot-dog, pogo, etc. À déguster sur la Plage de Saint-Laurent pour la vue magnifique et la tranquillité appréciée de tous.

6985, chemin Royal, Saint-Laurent-de-l'île-d'Orléans

Découvrez et arpentez 6 hectares d’un merveilleux verger encadré de terres agricoles à la beauté spectaculaire. La plantation est aussi composée d’arbres nains et semi-nains facilitant l’autocueillette. La Cidrerie Verger Bilodeau offre aussi plusieurs délices provenant de la pomme ou de l'érable: confitures, gelées, confits, tartinades, boissons alcoolisées... Tout est conçu et préparé sur place.

1868, chemin Royal, Saint-Pierre

Un arrêt vaut le détour afin de goûter au fromage Le Paillasson, un fromage à pâte semi-ferme fait de lait de vache pasteurisé et qui se déguste chaud après l’avoir fait rôtir dans une poêle antiadhésive. La famille Labbé-Marcoux se fera un plaisir de vous raconter l’histoire de ce célèbre fromage.

2950, chemin Royal, Sainte-Famille

Via goeliche.ca

À quinze minutes de Québec, l’Auberge La Goéliche, ne vous offre rien de moins que le fleuve Saint-Laurent comme spectacle si vous y mangez sur la terrasse intérieure ou extérieure. L’envie d’un pique-nique vous prend? L’endroit peut vous concocter un repas à déguster sur ce site enchanteur.

22, rue du Quai, île d’Orléans

La maison Cassis Monna & Filles cultive plusieurs variétés de cassis et concocte une foule de produits dérivés: vodka, crème, sirop, vinaigrette, confitures, beurres, gelées, savon, etc. Il faut absolument goûter le Madérisé qui est inspiré des vins de Madère, un vin qui dégage des arômes dominant de caramel et de bois. Cette boisson se sert fraîche comme apéritif ou encore en digestif avec des chocolats amers.

1225, chemin Royal, Saint-Pierre

Ici, des mousseux, vins blancs, vins rosés, vins rouges et spiritueux. De plus, depuis quelques années, la compagnie a commencé un nouveau projet, soit celui de distiller les marcs de raisin et ainsi produire une eau-de-vie élaborée de la même façon que la Grappa en Italie. Sur place, vous apprécierez assurément le petit restaurant qui offre l’une des meilleures pizzas napolitaines au Québec (les gourmands comprendront)!

8705, chemin Royal, Sainte-Pétronille

Fabricant de chocolat depuis 1988, La Chocolaterie de l'île d'Orléans vous offre des produits faits sur place et confectionnés à la main de manière artisanale. Leur chocolat est tout simplement divin et aucun produit de conservation chimique n'est utilisé pour sa confection. Demandez à parler à Geneviève ou Michel, les propriétaires, qui se feront un plaisir de vous accueillir comme seul de vrais chocolatiers savent le faire. Surtout, n’oubliez pas de vous commander une crème molle trempée dans l’un des délicieux chocolats.

8330, chemin Royal, Sainte-Pétronille

À La Boulange, ça sent bon le pain frais dès qu’on franchi le seuil de la porte de cette charmante boulangerie authentique. La fameuse danoise aux fruits vous attend selon la période de la saison... fraises, framboises, bleuets ou pommes. Les pains sont façonnés chaque jour ainsi que les croissants, chocolatines, pizzas et viennoiseries. Pour diner, les délicieux croissants garnis au jambon et au fromage feront assurément votre bonheur.

4624, chemin Royal, Saint-Jean-de-l'île-d'Orléans

Entièrement rénové, le Pub le Mitan offre un décor qui combine un look ancestral à un style moderne. La terrasse avec vue sur le fleuve permet également de prendre une bonne bière de la Microbrasserie de l’île d’Orléans tout en ayant une vue magnifique.

2471, chemin Royal, île d’Orléans

Pommes, fraises, framboises, citrouilles, bleuets, maïs... Selon le mois de l’année, les récoltes peuvent évidemment varier. Avant de vous déplacer, en cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez consulter la liste des fermes maraîchères de l’île d’Orléans et la cueillette du moment qu’elles offrent. En couple ou en famille, cette activité reste l’une des plus appréciées sur l’île d’Orléans.

