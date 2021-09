Des mini-refuges suspendus pour dormir au-dessus des arbres dans le Bas-Saint-Laurent

Partager







Il y a du nouveau au Québec en matière de refuges inusités dans lesquels il est possible passer un séjour des plus uniques en nature!

• À lire aussi: Bas-Saint-Laurent: 21 choses à faire lors de votre prochain «road trip»

Il s'agit des Perchoirs du Cirque à Saint-Germain-de-Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent. Ces nouveaux hébergements originaux ont accueilli leurs premiers clients cet été et font tourner les têtes depuis!

Griff média

Ces cinq refuges à l’architecture singulière sont suspendus, accrochés à une paroi rocheuse ou posés sur le dessus d’une montagne et offrent une vue remarquable sur le fleuve Saint-Laurent.

Ce projet d’hébergement original développé par le Cirque de la Pointe-Sèche s’inspire des prouesses acrobatiques des artistes. Une créativité et des mouvements de contorsions qui se ressentent également dans l’architecture des cinq perchoirs, parfaitement intégrés dans leur milieu naturel.

Griff média

Griff média

Le perchoir Râ, inspiré par le symbole de l’œil représentant le dieu égyptien du soleil, est un nid aérien bien douillet, suspendu par des câbles en acier.

Également suspendu, le Yuka est parfait pour ceux qui veulent dormir dans les hauteurs, au-dessus des arbres et des épinettes. Sensation garantie!

Griff média

Le Krak s’apparente à un petit refuge en montagne, accroché à la paroi rocheuse. La roche est partout, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Laura Duval

Le Ipon est un mélange réussi entre le Japon et la nordicité, avec des lichens centenaires, des mousses rampantes et des pins bonsaï, et propose une vue à 360 degrés.

Griff média

Griff média

Enfin, le Ikar flotte à environ trois mètres du sol, autour d’un poteau d’acier, en bas d’une paroi rocheuse à l’abri des regards et du vent. De quoi vous permettre d’apprécier le coucher de soleil en toute intimité. C’est d’ailleurs le seul perchoir où l’on peut faire un feu de camp.

Griff média

Conçus pour deux personnes, tous les perchoirs sont pensés comme des refuges. Ils n’ont ni douche ni eau courante. Il y a toutefois sur place de l’eau potable et une toilette sèche.

N’allez toutefois pas croire que le confort n’est pas rendez-vous. La literie est fournie et promet de vous faire passer une nuit réparatrice, tout en ayant l’impression de dormir à la belle étoile.

Griff média

Délicate attention, un déjeuner est offert avec du café bodum (à préparer soi-même), deux muffins et deux jus d'églantier. D’autres petites surprises attendent également les clients à leur arrivée!

Pour accéder à ces refuges, il faut emprunter des sentiers qui varient de 100 à 320 mètres. Ils sont cependant relativement pentus. Pensez à prendre vos souliers de randonnée!

Griff média

Griff média

Ces refuges 3 saisons peuvent être réservés jusqu’à l’Action de grâce. Pour 2022, il faudra attendre la mi-mai pour pouvoir de nouveau profiter de ces hébergements originaux. Le tarif est de 235$ la nuit.