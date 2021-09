Emmy Awards 2021: voici les plus beaux looks vus sur le tapis rouge

Partager







Le dimanche 19 septembre, les plus grandes stars de la télévision américaine se sont réunies pour célébrer la dernière année télévisuelle.

C’est au Microsoft Theatre à Los Angeles que la cérémonie a eu lieu, précédée par un tapis rouge impressionnant, rempli de looks originaux et sexy.

Voici donc les plus beaux looks de nos stars favorites sur le tapis rouge des 73e Emmy Awards 2021:

Michaela Coel

AFP

Anya Taylor-Joy

AFP

Regé-Jean Page

AFP

Bo Burnham

AFP

Jurnee Smollett

AFP

America Ferrera

AFP

Annie Murphy

AFP

Michelle Visage, RuPaul, Gottmik et Symone

AFP

Dan Levy

AFP

Beanie Feldstein

AFP

Elizabeth Olsen

AFP

Emma Corrin de The Crown

Mandy Moore

AFP

Madeline Brewer

AFP

Kaley Cuoco

AFP

Yara Shahidi

AFP

Kathryn Hahn de WandaVision

AFP

Samira Wiley de Orange is the New Black

AFP

Billy Porter

AFP

Nicole Byer de Nailed It!

AFP

Josh O'Connor de The Crown

AFP

