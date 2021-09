Les chalets modernes de BESIDE Habitat sont enfin ouverts

Partager







Le magazine BESIDE ajoute une flèche à son arc en se lançant dans la location de chalets en nature. Avec BESIDE Habitat installé à Chertsey, dans Lanaudière, vous avez un nouveau site de vacances à ajouter à votre liste.

Félix Michaud

• À lire aussi: 11 dômes à louer au Québec pour faire du glamping en forêt

À une heure au nord de Montréal, le site de BESIDE Habitat abrite des constructions architecturales privées, mais locatives, pour tous ceux et celles qui veulent vivre une connexion plus étroite avec la nature, sur des terrains de 2 à 6,5 acres qui sont isolés du voisinage.

Félix Michaud

À ce jour, la dizaine de chalets disponibles sont tous dotés de 1 à 4 chambres, d’un sauna, d’un poêle à bois, de l’internet Wi-Fi, d’un accès à une borne de recharge et des commodités nécessaires, comme un grand ilot de cuisine.

Félix Michaud

L'architecture impeccable de l'endroit est signée par la firme montréalaise Appareil Architecture.

Félix Michaud

Félix Michaud

D’ici 2024, la destination comprendra 75 chalets, 25 pods autonomes, un studio de musique, deux bibliothèques, un pavillon commun et un atelier en plus d’une programmation culturelle.

Félix Michaud

BESIDE, qui s’est donné pour mission de protéger plus de 500 millions de pieds carrés d’ici 2030, veut protéger de 50 % à 80 % des terres acquises pour les convertir en réserves naturelles.

Éliane Cadieux

Pour ce premier site, ce sont 900 acres – sur 1254 – qui seront conservées à perpétuité, y compris deux lacs (aucun lotissement ni développement près des berges) et des belvédères.

Félix Michaud

Les visiteurs pourront ainsi y pratiquer des activités de plein air : randonnée ou course sur le réseau de sentiers, pêche, vélo de gravelle ou de montagne, ski de fond, raquette.

Éliane Cadieux

Des canots et des planches à pagaie (SUP) sont également mis à disposition sur place.

Tarifs :

En basse saison : à partir de 175 $ (1 chambre), 225 $ (2 chambres), 260 $ (3 chambres), 300 $ (4 chambres).

En haute saison : à partir de 260 $ (1 chambre), 360 $ (2 chambres), 420 $ (3 chambres), 480 $ (4 chambres).

La date exacte de l'ouverture de la saison locative n'a pas encore été annoncée.

En savoir plus

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s

s