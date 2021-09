PONY et BKIND créent une ligne de vernis d'automne en plein dans les tendances

Partager







La marque québécoise BKIND s’est associée à l'artiste montréalaise PONY pour créer une collection de vernis à ongles edgy qui fait honneur à l’esthétique de l’artiste visuelle bien connue.

C'est la seconde fois que cette collaboration a lieu! Si la première collection de BKIND X PONY était plutôt flash et vibrante, celle d’automne se décline dans des coloris plutôt sobres.

On nous propose des teintes sombres et claires selon notre esthétique personnelle cette saison!

Au total, six nouvelles couleurs sont proposées pour cette collection automnale :

1. Banane Marshmellow : un jaune légèrement teinté de pêche... qui se souvient des bonbons ''bananes à la guimauve''?

2. Tinky Winky Triste : si Tinky Winky pleurait, ce serait la couleur de ses larmes; un vieux mauve ultra mat.

3. Camo Toe : un vert émeraude mat, avec effets bleutés. La teinte passe-partout pour cet automne, s'agence et se camoufle avec tout!

4. Emo Sky : un gris ciment, pâle et opaque. Parfait pour une journée grise!

5. Behind Blue Eyes : un pur bleu royal. Pour les fanatiques de ''The Who'' ou bien du bleu, tout simplement!

6. Heartbreaker : un rouge sang, riche et opaque. Une couleur aussi profonde et intense que ta dernière rupture.

Comme tous les autres vernis BKIND, ceux en association avec PONY sont tous véganes, naturels, et 10 free, c’est-à-dire qu’ils sont exempts de 10 ingrédients toxiques que l’on retrouve généralement dans les vernis à ongles populaires.

Les six nouvelles couleurs exclusives sont offertes à 16 $ et en quantité limitée et se retrouvent sur les deux plateformes d'achat en ligne : BKIND et PONY.

