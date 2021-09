Revoyez la performance touchante qui a fait pleurer tout le monde à la première de Chanteurs masqués

Partager







Dimanche soir, on a eu toute une surprise durant la première de Chanteurs masqués.

Alors que le cinquième chanteur de la soirée, l’Oiseau, est monté sur scène pour interpréter la pièce Say Something de A Great Big World et Christina Aguilera, un deuxième oiseau est descendu du ciel pour le rejoindre.

C’est à ce moment qu’on a compris que l’Oiseau serait véritablement un duo, soit, les Inséparables.

En se fiant aux timbres de leurs voix, on peut supposer que la première moitié du duo est une femme, et la seconde, un homme.

En les entendant livrer le duo touchant, les enquêteurs ont été visiblement ébranlés par la performance (Véronic Dicaire avait l’air de manquer de souffle).

Pour ce qui en est de l’identité de notre paire (qui restera surprise jusqu’à ce que le duo soit éliminé, s’il est éliminé!), le panel est presque unanime dans ses hypothèses.

Si on se réfère au segment d’indice, le premier oiseau parle d’avoir grandi sous le regard du public. Il mentionne aussi «déchirer le soir» et «tourner des pages», ce qui a mené les juges à croire qu’il pourrait s’agir de René et Nathalie Simard!

Évidemment, la magnifique prestation des Inséparables a fait en sorte qu’ils n’ont pas été démasqués, donc nous devons attendre encore avant de savoir qui se cache dans les costumes.

Finalement, c’est le Blanchon qui a été démasqué. C’était Bergy.

