Justin Trudeau s'accroche dans le mot LGBTQ2+

Il n'est jamais trop tard pour une petite gaffe!

Dans une conférence de presse le 11 septembre dernier à Mississauga en Ontario, le premier ministre sortant du Canada a eu de la difficulté avec une certaine suite de lettres dans son discours.

En parlant des thérapies de conversions, un procédé barbare qui tente de «transformer» un homosexuel en hétérosexuel, Justin Trudeau s’est enfargé deux fois plutôt qu’une dans sa langue.

«Je ne vais jamais m’excuser de défendre les droits de la communauté LGDP... LGTB... ahhh [...]», dit-il.

On remercie son assistante de lui avoir soufflé la bonne réponse et nous avoir évité un plus gros malaise. Même si on doit admettre que LGBTQ2+, c'est dissifile à prononcer.

Bonnes élections tout le monde et s'il vous plaît, allez voter!

