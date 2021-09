Les 10 meilleures crèmes pour les yeux bouffis, cernés et gonflés

Partager







Si vous avez les yeux bouffis, avec ler paupières enflées ou encore les cernes gonflés, il peut être difficile de dénicher une crème appropriée et efficace. Heureusement, il existe plusieurs options abordables pour remédier à la situation!

Les yeux gonflés peuvent être causés par une myriade de facteurs comme la génétique, le manque de sommeil, des allergies, et la liste continue.

Bien qu’on ne puisse changer notre génétique, plusieurs crèmes disponibles sur le marché peuvent aider à réduire l’enflure.

Voici donc les 10 meilleurs baumes pour les yeux gonflés:

1. Le masque pour les yeux de nuit de LANEIGE, 44$ chez Sephora

On applique ce masque hydratant et calmant sur le contour de nos yeux de 2 à 3 nuits par semaine pour un look visiblement dégonflé. Son applicateur en céramique rafraîchissant permet de masser l’œil pour aider à réduire l’inflammation.

ACHETER ICI

2. La crème à la caféine de The Inkey List, 13$ chez Sephora

Cette formule légère vise à réduire le gonflement des yeux grâce à l’ingrédient vedette: la caféine. Elle contient aussi de la Matrixyl 3000, un peptide qui aide à réduire l’apparence des ridules.

ACHETER ICI

3. Le gel illuminateur Vacation Eyes de Versed, en rabais à 19$ chez Pharmaprix

Avec sa vitamine C, ce gel éclaircissant va aider à réduire l’apparence des cernes foncés sous les yeux. Il procure aussi un effet rafraîchissant qui donne un coup d’éclat instantané.

ACHETER ICI

4, La crème lissante Bye Bye Under Eye de IT Cosmetics, 64$ chez Sephora

Cette crème lisse, illumine et dégonfle le contour de l'œil. Elle contient de l’acide hyaluronique, ce qui va aider à hydrater la peau fragile autour des yeux tout en «repulpant» les rides et en se débarrassant des poches.

ACHETER ICI

5. La crème réparatrice pour les yeux de CeraVe, en rabais à 21$ chez Amazon

Ce produit réduit l’apparence des cernes et des poches tout en restaurant et en réparant la barrière cutanée délicate autour de vos yeux. La crème contient de l’acide hyaluronique et des céramides.

ACHETER ICI

6. La crème Pep-Start de Clinique, 37$ chez Sephora

L’applicateur en métal permet de réveiller le contour de l’œil grâce à sa touche rafraîchissante. Le résultat est un regard illuminé et des cernes dégonflés grâce aux peptides qui favorisent la production de collagène.

ACHETER ICI

7. Gel-crème Hydroboost de Neutrogena, 20$ chez Amazon

Ce produit contient de l’acide hyaluronique, un agent hydratant très puissant. En hydratant en profondeur sans congestionner les pores, on prévient et réduit l’apparence des ridules, souvent causées par la déshydratation.

ACHETER ICI

8. Bille roulante anti-poches de Garnier, 17$ chez Amazon

La caféine que contient cette crème légère permet de décongestionner le contour de l’œil pour réduire l’inflammation. Elle contient aussi de la vitamine B5 pour hydrater ainsi que de la vitamine C pour illuminer.

ACHETER ICI

9. La crème Banana Bright Eyes de Ole Henriksen, 52$ chez Sephora

Contenant aussi de la caféine et de la vitamine C, cette crème lumineuse procure un effet éclaircissant instantané. À long terme, elle réduit l’apparence des cernes foncés et gonflés, ainsi que des signes de l’âge.

ACHETER ICI

10. Sérum à la caféine de The Ordinary, 7$ chez Sephora

Cette solution contient 5% de caféine, ainsi que de l’extrait de thé vert pour réduire de façon apparente l’enflure autour des yeux. Elle aidera aussi avec les problèmes de pigmentation comme les taches.

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s