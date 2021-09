Les 6 modèles de bottes et bottines qui seront les plus tendance cet automne

Partager







C’est enfin le temps de l’année où l’on troque nos espadrilles pour de nouvelles paires de bottes.

Incontournables pour affronter le changement de saison, les bottes et bottines sont également des accessoires mode qui apportent un petit plus à tous nos looks automnaux.

Voici donc les tendances bottes et bottines dans lesquelles investir à l'automne 2021

1. Les bottes hautes

La popularité de ces bottes est indéniable! Elles sont parfaites pour les premières baisses de température à l’automne. Moulantes, on les porte avec un short, une jupe ou une robe. Cette chaussure remplace en quelque sorte les collants ou les leggings et allonge considérablement les jambes.

2. Les bottes de cowboy

Après nous avoir accompagnés tout l'été, elles ne sont pas près de laisser leur place dans les prochains mois! En 2021, on observe une botte de cowboy plus simple, une version moderne de la botte traditionnelle. Pour briser le look sophistiqué de n’importe quel ensemble, c’est les santiags que vous devez vous procurer!

3. Les bottes de combat à plateforme

Les combats boots surélevées sont faciles à agencer à n’importe quelle tenue décontractée. Elles accentuent tous les outfits plus simples, avec sa touche masculine et audacieuse.

4. Les bottes colorées

On affiche nos couleurs, à l'automne comme à l’été! Des teintes pop et néons sont au rendez-vous en 2021 pour mettre du piquant dans votre garde-robe durant la saison plus grise.

5. Les bottes de pluie

La météo peut nous jouer des tours, et il vaut toujours mieux être préparée à toutes les éventualités, mais avec style bien sûr, grâce aux bottes de caoutchouc. Finies les grandes bottes de pluie : c’est plutôt des bottines à la mi-cheville que l’on verra partout dans les rues cet automne.

6. Les kitten heels

On ressort ces classiques des années 1990! Portées jusqu’aux genoux ou en bottines courtes, les kitten heels sont de retour. Ce talon haut de quelques centimètres est facile à porter pour tout le monde. À agencer d'une robe maxi ou une mini-jupe en laine.

