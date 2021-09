On a demandé à Élections Canada combien ont coûté les crayons à usage unique fournis aux bureaux de vote

Partager







Depuis que vous avez exercé votre droit de vote, une question vous obsède: combien ont coûté les crayons à usage unique qui vous ont été fournis au bureau de vote? Le 24 heures a fait enquête.

J’ai exercé mon devoir démocratique et tout ce qu’on m’a donné c’est ce crayon. #Elxn44 pic.twitter.com/8AV9DD2tqG — Léa Stréliski (@LeaStreliski) September 20, 2021

La soirée électorale est encore jeune et l’équipe du 24 heures est sur un pied d’alerte.

En attente des résultats, on se pose les vraies questions.

On a remarqué que les crayons servant à voter étaient à usage unique, cette année, pour la première fois dans l’histoire récente du Canada.

«La COVID-19 a changé le déroulement des élections. Dans le but de minimiser la propagation du coronavirus, le directeur général des élections du Canada a déterminé qu’un crayon à usage unique serait offert à chaque électeur», nous a expliqué la relationniste d’Élections Canada, Diane Benson.

On a aussi remarqué que deux types de crayons étaient fournis aux électeurs: des petits et des gros. Ces derniers servent à des fins d’accessibilité, nous a-t-on dit - même si de notre côté, on en a reçu un sans l’avoir demandé.

Les chiffres

Mme Benson nous a indiqué que les plus petits crayons ont été achetés au coût de 0,013 7$ chacun, tandis que les gros ont coûté 0,059 8$.

Élections Canada a acheté 16 000 000 de petits crayons et 3 650 000 gros crayons.

À cela s’ajoutent 300 000 autres petits crayons qui avaient été commandés en 2019 au coût de 0,15$ chacun.

Ça fait beaucoup de chiffres? Ne vous inquiétez pas, on a calculé pour vous.

Cette élection aura nécessité 20 millions de crayons pour un total de 482 470$.

À 650 million$ pour cette élection, je me suis permis de garder le petit crayon. #polcan #Elxn44 pic.twitter.com/Zx1LyEkx65 — André Bergeron (@DdBerg) September 14, 2021

Où vont les crayons?

Au bureau de vote, les électeurs étaient invités à garder leur crayon ou à s’en départir sur place.

Élections Canada n’a pas répondu quand on leur a demandé comment ils comptaient disposer des crayons jetés sur place.

On les remercie quand même d’avoir répondu à nos nombreux courriels en cette soirée électorale probablement fort occupée pour eux.

Notre envoyée spéciale au rassemblement du député libéral Steven Guilbeault, co-fondateur d’Équiterre, nous indique qu’il a apporté son propre crayon pour voter.

Et vous, avez-vous gardé votre crayon?