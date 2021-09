10 phrases absurdes du discours de Maxime Bernier après sa défaite

Partager







Les partisans de Maxime Bernier étaient rassemblés lundi soir à Saskatoon afin d’observer la victoire des Libéraux. Malgré l'échec flagrant de l’ensemble de son œuvre, le chef du Parti populaire nous a offert un joli discours qui nous laisse croire qu’on n’a pas fini d’entendre parler de lui.

Des oreilles non averties auraient pu croire que le PPC venait d'obtenir une victoire éclatante, alors qu'il n'a fait élir aucun député, pas même son chef.

Voici 10 phrases à retenir (ou à oublier à tout jamais) du discours de défaite de MadMax Bernier:

1. «Mes amis, aujourd’hui, nous avons marqué l’histoire. La politique canadienne ne sera plus jamais la même.»

Marqué.L'histoire.

2. «Ce n’est pas seulement un parti politique, c’est une révolution idéologique que nous sommes en train d’amorcer!»

Manque juste que le peuple suive.

3. «Aujourd’hui, plus d’un million de Canadiens ont dit qu’ils en ont assez de l’hystérie entourant la COVID-19, de la perte de nos droits et libertés.»

On aimerait avoir accès à ses données.

4. «Au début de notre campagne, les médias ne nous couvraient pas.»

Celle-là on l’a prise un peu personnelle... On tient à dire à Maxime que nous suivons attentivement ses faits et gestes depuis le début de sa campagne.

5. «Partout où l’on allait, on pouvait voir du mauve, une vague de mauve, une mer de mauve.»

Le PPC récolte environ 5% des votes, sur le 67% (environ) des gens qui se sont rendus aux urnes. On parle plutôt d'un petit remous.

Mais peut-être que les gens devenaient mauves à force de crier?

6. «[Les Canadiens] ne veulent pas de système tyrannique chinois qu’admire le premier ministre»

Maxime se trompe. Trudeau admire l'Inde, pas la Chine.

7. «Les autres partis sont tous en faveur des confinements, des passeports sanitaires, de la ségrégation. Il est devenu très clair que nos droits et libertés sont menacés si nous ne faisons rien pour arrêter cette dérive autoritaire.»

La ségréation. Rien de moins.

8. «Le Parti populaire est devenu aujourd’hui le seul vrai parti d’opposition au Canada.»

Ça, c'est probablement notre préférée. Au dernière nouvelle le rôle appartient déjà aux Conservateurs. Il faudrait mettre M. Bernier au courant.

9. «Nous allons continuer de mener notre combat en dehors du parlement.»

Pas ben le choix quand le peuple ne t'envoie pas au parlement.

10. «Like me they are mad!»

Yes Sir!

