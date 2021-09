5 tendances de rouge à lèvres à adopter cet automne

Partager







Vive le rouge à lèvres! Ce petit accessoire indispensable qui se transporte partout dans ton sac, ne dérougit pas en popularité!

Du gloss au rouge à lèvres foncé, voici donc cinq tendances de rouge à lèvres à adopter cet automne :

1. La classique bouche rouge

Depuis toujours, le rouge à lèvres rouge est l’accessoire ultime de la féminité. Qu’il soit mat, nacré, brillant ou encore pailleté, le rouge est toujours en vogue cet automne. Des nuances du rouge pompier au rouge rubis, c’est ton meilleur allié des 5 à 7 pour un maquillage remarqué, sans être trop intense.

Rouge à lèvres Color Stay Ink de Revlon dans la teinte Fire and Ice, 14 $ chez Amazon

Courtoisie

2. Le nude indémodable

De soir comme de jour, le rouge à lèvre nude est indispensable à ton sac de cosmétiques! Qu’importe le type de carnation, l’indémodable nu est porté par les grandes stars à toutes les occasions. Le nude complète bien aussi un maquillage plus prononcé sur les yeux.

Rouge à lèvres liquide mat Lingerie de NYX Cosmetics dans la couleur Lacedetail, 12 $ en ligne

Courtoisie

3. Le retour du contour à lèvres des 90's

Le vintage est de retour avec le contour à lèvres foncé qui se voyait sur toutes les lèvres dans les années 90. Cette tendance te permet de dessiner les lèvres et de même tricher pour donner l’effet d’une bouche plus pulpeuse. Choisis une couleur foncée telle que le brun ou le prune et complète avec un rouge à lèvres beaucoup plus clair comme le beige ou le rose.

Traceur pour les lèvres Rouge Rétractable de Sephora Collection dans la teinte Aubergine Dream, en rabais à 8.50 $ chez Sephora

Courtoisie

4. Les lèvres satinées légèrement voilées

Cette saison, le look naturel tout en étant maquillé est absolument tendance. Sans effort, le teint semble parfait et les yeux illuminés tout comme les lèvres. Pour recréer une bouche satinée qui donne l’impression d’un aspect mouillé, il faut se procurer un baume à lèvres ou un gloss, légèrement teinté et le tour est joué!

Gloss Bomb Heat de Fenty Beauty, 28 $ chez Sephora

Courtoisie

5. L’audace du rouge à lèvres foncé

Il faut être bold pour porter le rouge à lèvres foncé. Dans les teintes de brun, de grenache ou même gris et noir, le rouge à lèvres foncé s’adresse aux personnes qui ne craignent pas de s’affirmer. Cet automne, cette mode inspirée du genre gothique est tout aussi fashion que le maquillage minimaliste.

Rouge à lèvres liquide mat Melted Matte de Too Faced dans la teinte Drop Dead Red, 29 $ chez Sephora

