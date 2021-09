Combien gagne notre premier ministre?

Partager







Être député, ministre ou encore premier ministre, c’est non seulement beaucoup de travail et de responsabilités, mais c'est aussi une job. Et est-ce que ça paye bien? On y jette un oeil.

Il faut d’abord savoir que tout député reçoit un salaire de base appelé «indemnité de session». Les 338 élus à la Chambre des communes touchent ainsi annuellement un revenu de base de 185 800$.

Par contre, les députés qui occupent certains postes ou qui ont d'autres charges ont droit à une rémunération supplémentaire.

Sans surprise, le premier ministre est le mieux payé de la chambre basse du Parlement: il touche le double de l’indemnité de session, soit un montant de 371 600$. Un ministre gagne 88 700$ supplémentaires, un secrétaire d’État 66 300$ de plus et un chef d'opposition, 62 900$.

Ainsi, les élus fédéraux gagnent entre 188 000$ et 274 500$ annuellement, sans compter les allocations et les avantages offerts. Et tout ceci n’est un secret pour personne, puisque la rémunération des parlementaires est une information publique.

Déménagement et déplacements en prime

En plus de leur salaire, les élus ont droit à une allocation automobile, qui varie entre 1000$ et 2000$. Leur déménagement vers Ottawa peut être pris en charge s’ils doivent se rapprocher d’Ottawa.

Certains frais d’hébergement, de transport et de repas peuvent aussi être pris en charge.

Fait cocasse: si un élu s’absente sans justification pendant plus de 21 jours dans l’année, on lui enlève 120$ par séance supplémentaire des Communes à laquelle il n’assiste pas.