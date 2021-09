Deux gars voient une voiture avec une pancarte «Auto gratuite», partent avec et trouvent un cadavre nu dans le coffre-arrière

Partager







Que feriez-vous si, sur votre route, vous croisiez une voiture sur laquelle reposait une pancarte disant «Auto gratuite»?

Vous vérifieriez si les clés sont fournies, et si la voiture roule, vous repartiriez probablement avec elle.

Eh bien, c’est exactement ce que deux types ont fait, récemment, dans le Mississippi.

Ils ont trouvé une «voiture gratuite»; les clés étaient dans le contact; et ont roulé jusque chez un membre de la famille de l’un d’eux.



Sur place, ils ont voulu en savoir plus sur leur nouvelle voiture et ont ouvert la «valise».

C’est là qu’ils ont fait la macabre découverte: dans le coffre se trouvait un corps mort et nu.

Selon Wave3, les deux hommes auraient alors appelé la police, qui a pu procéder à l’identification de la dépouille.



C’est ainsi qu’Anthony McCrillis, 34 ans, a pu être «identifié par le biais de ses tatouages et confirmé par sa famille immédiate», selon le chef de la police de Byram, David Errington.

Les deux hommes qui ont «emprunté» la voiture seront toutefois interrogés par les forces de l’ordre afin de déterminer ce qu’ils ont fait avec la voiture.

«Nous n’avons pas été en mesure de déterminer si c’était vraiment une voiture gratuite et nous allons essayer de voir s’il y avait vraiment une pancarte en place», a quant à lui affirmé le shériff du comté de Copiah, où l’appel à la police a été logé.

La voiture était immatriculée au nom de McCrillis, et après avoir initialement cru que le corps de ce dernier avait passé plusieurs jours dans le coffre arrière avant d’être découvert dimanche soir, la police a dû revoir ses conclusions.



Des images de surveillance ont en effet démontré que McCrillis était toujours vivant vendredi soir.



L’enquête suit son cours et une autopsie tentera de démontrer la cause du décès de la victime.



Pour l’instant, rien ne semble indiquer que l’homme de 35 ans n’ait succombé à cause de blessures graves, comme des coups de couteaux ou des impacts de projectiles, par exemple.

