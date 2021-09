En un an et demi, Montréal n’a pas bougé d’un poil

Partager







Après 18 mois de gouvernement libéral et une campagne éclair de 36 jours, aucune circonscription n’a changé de couleur sur l'île de Montréal par rapport aux élections de 2019.

C’est un copier-coller. Malgré les ambitions du Bloc québécois dans Hochelaga et celles du Nouveau Parti démocratique dans Laurier–Sainte-Marie, aucune circonscription montréalaise n’a changé d’allégeance lors des élections de 2021.

À l’ouest de l’île et jusqu’au centre-ville, les poids lourds du gouvernement Trudeau ont gardé la mainmise sur leur comté, sans grande surprise. Mélanie Joly, Marc Garneau, Marc Miller, David Lametti et Pablo Rodriguez ont su assez tôt dans la soirée qu’ils étaient de nouveau portés au pouvoir.

L’unique circonscription bloquiste, La Pointe-de-l'Île, reste aux mains des bloquistes. L’unique circonscription néo-démocrate, aussi. Seul Steven Guilbault a dû attendre plus longtemps, comme en 2019, pour savoir si sa circonscription resterait rouge, alors qu'il était chauffé par la néo-démocrate Nimâ Machouf.

Peu de changements

Le portrait montréalais suit la tendance générale au Québec, où les libéraux conservaient la plupart de leurs sièges dans la province, en route vers un deuxième gouvernement minoritaire de suite.

Montréal n’est pas seul, d’ailleurs, à observer des similarités avec les élections de 2019. À Toronto, aussi, les libéraux étaient sur la voie de conserver la plupart de leurs acquis, lundi soir. Les circonscriptions du centre-ville de Vancouver semblaient elles aussi miser sur la stabilité.

Mélanie Joly réélue sans peine

Mélanie Joly a été réélue sans peine dans la circonscription d’Ahuntsic-Cartierville, où elle siège depuis sa création en 2015. Mardi matin, elle récoltait plus de la moitié des votes.

«Je suis très heureuse, honorée, remplie de joie, je peux donner tous les synonymes possibles!», a-t-elle lancé.

«On va gouverner pour tous les Québécois, tous les Canadiens, et on va être là pour passer à travers la pandémie, en finir avec la COVID-19, s'assurer de lutter contre les changements climatiques et tous les enjeux qu'on a présentés; du contrôle des armes à feu en passant par la défense des droits des femmes, particulièrement la question des garderies au Québec», a-t-elle énuméré, peu après sa victoire.

«Je pense qu'on était très organisés sur le terrain, mais le point tournant a été certainement le premier débat à TVA, où notre chef a été en mesure de faire le point et de montrer qu'il avait la force, la conviction et la résilience», estime-t-elle.

«Je pense que les Québécois ont clairement vu que l'option pour un gouvernement progressiste, c'était nous, les libéraux», a dit Mme Joly durant le dépouillement en soirée.

Anna Simonyan, du Bloc québécois, arrivait deuxième avec 20,9% des votes. Ghada Chaabi (NPD) était troisième avec 13,6%.

Marc Garneau réélu facilement

Le libéral Marc Garneau a été réélu dans Notre-Dame-de-Grâce—Westmount, récoltant plus de 50% du vote.

«Je veux remercier les citoyens de Notre-Dame-de-Grâce—Westmount ainsi que mon équipe et les bénévoles. J'ai senti un soutien incroyable pendant ces 36 jours de campagne. Nous partageons ce soir cette victoire bien méritée», a lancé l’élu devant une foule conquise.

Emma Elbourne-Weinstock (NPD) arrivait derrière avec environ 20% des votes, et le conservateur Mathew Kaminski suivait avec moins de 15%.

M. Garneau, qui représente ce bastion libéral depuis 2008, retourne donc à la Chambre des communes.

«Nous avons été élus, maintenant nous avons beaucoup à faire, surtout avec la COVID-19 et les changements climatiques. Nous allons respecter chacune des promesses que nous avons faites», a assuré l’élu.

«Les gens sont tannés. Et on doit faire en sorte que le 20% restant de la population qui n'est pas vaccinée le soit là où le pouvoir fédéral nous le permet, comme dans les avions. Si vous prenez l'avion, vous devez être vacciné. Si vous êtes un fonctionnaire, vous devez être vacciné. On espère que les gens vont le prendre au sérieux.»

«Le passeport vaccinal est une excellente chose, et nous sommes prêts à payer pour son développement dans les provinces où il n'est pas encore en vigueur», a-t-il poursuivi.

Rappelons que M. Garneau a siégé dans deux ministères clés du gouvernement fédéral depuis 2015, les Transports et les Affaires étrangères.

La fin de son mandat a été marquée par le retrait des Forces armées canadiennes de l'Afghanistan et l’opération d’évacuation. Dans les derniers jours, quelques dizaines de Canadiens qui se trouvaient toujours en Afghanistan ont pu quitter le pays désormais contrôlé par les talibans.

