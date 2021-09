Laurier–Sainte-Marie: Guilbeault en avance, Machouf non loin derrière

Partager







Il est impossible de savoir si le bilan pour le moins mitigé des libéraux en matière d’environnement aura raison ou pas du ministre sortant du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, dans la circonscription de Laurier–Sainte-Marie.

À minuit, le candidat du Parti libéral du Canada (et cofondateur d’Équiterre) menait, avec 36,9 % des votes. Nimâ Machouf (NPD) n’était pas bien loin, avec 33,4 % des voix, et Marie-Ève-Lyne Michel (Bloc québécois) récoltait 19,8 % des voix. Plus la soirée avançait, plus l'écart se resserrait entre les deux meneurs.

Le vote a été bizarre pour plusieurs électeurs de cette circonscription : certains faisaient encore la file devant les bureaux de vote en attendant de pouvoir voter, malgré le fait que les réseaux de télé avaient déjà annoncé que le gouvernement serait libéral minoritaire.

C’est que ceux qui étaient arrivés au bureau de vote avant 21 h 30 pouvaient rester pour voter, mais le processus était manifestement lent.

Au moment de mettre sous presse, 43 bureaux de scrutin sur 178 avaient été dépouillés.

Un test du bilan

Comme Guilbeault est une figure de proue dans le domaine de l’environnement, les résultats dans cette circonscription faisaient, en quelque sorte, office de test pour le bilan des libéraux en environnement.

Au local de campagne de Steven Guilbeault en soirée, l’ambiance était tranquille en attendant les résultats de la circonscription, avec quelques rondes d’applaudissements lorsque ses homologues du reste du Canada avaient des gains.

Nimâ Machouf (NPD) a eu beaucoup de visibilité médiatique depuis la dernière élection, pour son expertise en tant qu’épidémiologiste, et son parti est le favori de plusieurs environnementalistes; elle aurait pu prendre la circonscription. Ça ne semblait pas s’enligner pour ça en début de soirée.

De son côté, le Bloc québécois espérait, avec sa candidate Marie-Ève-Lyne Michel, retrouver un siège qui lui a appartenu pendant plus de 20 ans, représenté de 1990 à 2011 par l’ancien chef du parti Gilles Duceppe. De 2011 à 2019, c’est le NPD qui le détenait.

Plusieurs promesses du Parti libéral du Canada faites en 2019 ne se sont pas réalisées, ce qui a valu de vives critiques au parti tout au long de la campagne. L’achat de l’oléoduc Trans Mountain par le gouvernement et la hausse des émissions de GES ont également attiré les foudres des adversaires des libéraux.

Malgré cela, ils ont réduit les subventions aux entreprises pétrolières de 3 milliards $ par année depuis 2018 et investissent deux fois plus dans l’économie verte que dans les énergies fossiles.

Si réélus, les libéraux se sont engagés à réduire les émissions de GES de 40 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005 et à plafonner les émissions des entreprises des industries pétrolières aux niveaux actuels. Ils promettent également d’abolir la pollution plastique d’ici 2030, en plus de réglementer les missions des entreprises d’énergie fossile, notamment.

Le NPD promettait plutôt une réduction de 50 % des émissions de GES d’ici 2030, d’éliminer les exemptions pour les grands pollueurs de la taxe carbone et que 100% des nouveaux véhicules vendus soient électriques dès 2030.