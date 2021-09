Spider-Man: ce buste de Tom Holland est beaucoup trop réaliste et terrifiant

Partager







Cette trouvaille de Gizmodo a de quoi faire le saut.

En échange de quelques milliers de dollars, il est possible d’obtenir un buste ultra réaliste de Tom Holland dans son costume de Spider-Man version Avengers: Infinity War.

Cette belle œuvre d'art signée Queen Studios, qui se spécialise dans ce genre d’objets, présente une attention au détail impressionnante. Le buste mesure 72 cm de haut, 50 cm de large et 35 cm de profondeur tandis que la peau est composée de silicone hyper réaliste. Les yeux, quant à eux, sont fait en vitre, son costume est composé de Polystone, et ses cheveux sont artificiels.

Courtoisie Queen Studios

Pour seulement 3680 $US, livraison non incluse, cette statue réaliste pourrait être vôtre. Toutefois, sa date de livraison est prévue pour l’hiver 2022.

Les artisans chez Queen Studios ont aussi créé des bustes et statues réalistes pour d’autres personnages fictifs célèbres, dont Wonder Woman, Hulk et Alita.

Avis aux gens qui sursautent facilement: ce buste réaliste pourrait effrayer ceux qui aiment aller se chercher un verre d'eau la nuit!

