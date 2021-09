[VIDÉO] Ils sautent à l’eau pour venir en aide à un kangourou frigorifié

Partager







Deux braves sportifs n’ont pas hésité à se tremper les mollets dans l’eau froide pour venir à la rescousse d’un kangourou un peu confus.



Tôt mardi, Nic Crowther, un résident de Canberra en Australie, est allé s’adonner à son exercice matinal, près du lac Burley Griffin.

Cependant, une situation inhabituelle a aussitôt capté son attention: un kangourou frigorifié se tenait, paniqué, dans les eaux peu profondes du lac.

«Le pauvre, il était là, tout grelottant», a dit Crowther aux médias australiens.

«Je ne suis pas sûr si les kangourous peuvent exprimer un désir ou un besoin, mais il avait vraiment l'air d'avoir besoin d’aide. Il avait l’air si triste», a ajouté l’homme qui a pris la peine de retirer son pantalon avant de sauter à l’eau.

Les témoins de la scène et lui-même avaient auparavant contacté un groupe d’experts en vie sauvage pour venir s’occuper de la situation, mais devant l’urgence de celle-ci, ils ont décidé de passer à l’acte avant qu’il ne soit trop tard.



Dans la vidéo ci-haut, c’est Crowther et un autre homme qu’il ne connaissait pas qui peuvent être vus en train d’extirper la bête apeurée de l’étendue d’eau.



«Au bout du compte, je pense que c’est ce que toute personne dotée de sang-froid aurait fait», a déclaré le héros du jour.

«On aide les animaux ou les gens ou quoi que ce soit dans le besoin, et on a vu ça souvent au fil des années. Avec les feux de brousse et la COVID, les gens sont toujours heureux d’aider. C’est ce que nous faisons en tant que communauté», a ajouté le joggeur.

Après avoir réussi à calmer et à sortir du lac le marsupial, ce dernier est resté quelque temps avec ses sauveteurs.



«Je pense qu’il voulait nous dire merci, mais en réalité, il devrait juste être un peu confus».

