6 techniques de manifestation dénichées sur TikTok pour réaliser ses rêves

Ces temps-ci, si chaque fois que vous ouvrez TikTok vous tombez sur une vidéo de manifestation, vous n’êtes pas seuls!

Depuis plus d’un an, cette technique spirituelle ne cesse de gagner en popularité. Au moment d’écrire ces lignes, le mot-clic manifestation a plus de 10 milliards de vues sur TikTok.

Premièrement, qu’est-ce que la manifestation?

Aussi appelée la loi d’attraction, la manifestation est l’acte d’encourager l’univers à réaliser nos rêves par le biais de la pensée. Cela suit le principe de «on attire ce qu’on dégage».

Selon cette croyance spirituelle, en pensant, visualisant ou encore écrivant ce que nous désirons, nous pouvons avoir le pouvoir d’obtenir quelque chose que nous voulons depuis longtemps.

Que peut-on manifester?

Sur TikTok, certaines personnes décident de manifester un partenaire amoureux idéal, un emploi rêvé, une somme d’argent, ou même la beauté.

Par contre, il faut faire attention puisque certaines personnes qui ont tenté de manifester quelque chose avec de mauvaises intentions disent avoir vu l’action contraire de réaliser...

Voici 6 techniques à essayer :

1. 369

Technique très populaire sur TikTok, celle-ci est simple comme tout. Elle vise à écrire l’objet de notre désir, l’intention, puis l’action, 3, 6 et 9 fois durant la journée.

Disons que vous désirez avoir une entrevue au café du coin pour y travailler, vous commencez votre journée en écrivant 3 fois «Le café du coin» sur une feuille de papier. Ensuite, en après-midi, vous écrivez 6 fois «Je veux travailler au café du coin» et, finalement, en soirée, vous écrivez 9 fois «Je vais avoir une entrevue demain».

Certaines personnes répètent l’exercice jusqu’à ce que le rêve se réalise, alors que d’autres disent qu’il faut le faire durant 33 jours consécutifs pour que cela fonctionne.

2. 5 X 55

Assez similaire, cette technique promet que votre désir va se réaliser en 5 jours. Selon la numérologie, le 5 est le chiffre du changement et de l’apprentissage.

Une fois que vous avez choisi votre affirmation, puis ajoutez-y de la gratitude. Par exemple : «Je suis fière d’avoir réussi mon examen d’histoire», ou encore «J’apprécie avoir une date avec Bobby ce week-end».

Tous les matins, dès le réveil, inscrivez 55 fois votre affirmation, et ce, durant 5 jours consécutifs. Tentez de rester concentrée sur votre affirmation durant l’écriture, et de n’avoir que des pensées positives.

3. La visualisation

Cette technique assez simple ressemble en quelque sorte à la méditation. Dans une position confortable, asseyez-vous, puis concentrez-vous sur ce que vous désirez. Tentez d’imaginer le plus clairement possible votre but ou votre rêve.

Si vous désirez voyager au Mexique par exemple, tentez d’imaginer la plage, l’odeur, le soleil sur votre peau, le vent, le sel dans vos cheveux... puis répétez tous les jours! Vous pouvez combiner cette technique avec une autre et associer votre visualisation à une affirmation («Je vais voyager au Mexique d’ici la fin de l’année») que vous répétez.

4. Le vision board

Populaire depuis la sortie du livre Le Secret par Rhonda Byrne en 2006, cette technique ressemble à celle de la visualisation. Elle vise à créer un tableau qui représente notre vie rêvée. Celui-ci peut être virtuel (allo, Pinterest!) ou physique et créé soit par un collage ou même un dessin.

Pour que votre tableau soit efficace, il doit être précis. Choisissez donc un thème, comme les voyages, le succès, l’amitié ou encore l’amour. Ensuite, vous devez interagir avec le tableau le plus souvent possible! Il est donc recommandé de le mettre dans sa chambre ou devant son bureau, ou encore comme fond d'écran de votre cellulaire pour le voir tous les jours.

5. Les 2 verres

Aussi appelée le quantum jumping, cette technique peut sembler farfelue à première vue. Elle se base sur la théorie qu’il existe plusieurs dimensions dans l’univers, et qu’on pourrait éventuellement voyager d’une à l’autre.

Pour réaliser cette technique, vous aurez besoin de deux verres, l’un rempli d’eau, et l’autre vide. Un crayon et deux petits papiers seront aussi nécessaires. Débutez par étiqueter les deux verres. Le verre plein représente votre situation présente (par exemple, «Je suis célibataire»), et le verre vide votre situation désirée «Je suis en couple avec Bobby»).

Pour manifester la réalité désirée, commencez par une petite méditation durant laquelle vous pensez fort à votre situation présente, puis ce que vous voulez. Ensuite, transversez l’eau du premier verre dans le second, en imaginant la réalité désirée. Prenez un moment pour visualiser ce que vous voulez, puis buvez l’eau. Lorsque la cérémonie est terminée, débarrassez- vous de l’étiquette du premier verre, puisque cette réalité est vouée à disparaître bientôt!

6. 7 X 7 X 7

Une autre technique très populaire sur TikTok, celle-ci est similaire à celle du 5 X 55 et celle du 369. Pour la réaliser, vous devez écrire 7 fois l’objet de votre désir, («Bobby»), l’intention («Bobby veut sortir avec moi»), puis l’action («Bobby va m’inviter au resto demain»).

Après avoir écrit le tout 7 fois le matin, vous pouvez écrire un petit texte résumant ce que vous désirez, et remerciant l’univers de bien vouloir réaliser le tout. Répétez l’exercice le soir, et ce, durant 7 jours consécutifs.

Bonne manifestation!

