Le CH partage des nouvelles photos de Caufield, Suzuki, Evans et Drouin

Partager







L’organisation du Canadien de Montréal a partagé sur son compte Twitter quelques images de la journée de tournage qu’ils ont organisée avec les joueurs.

Premièrement, ça fait du bien de revoir tous ces visages souriants après les émotions qu’ils nous ont fait vivre lors des séries éliminatoires et deuxièment, ils sont beaux en maudit.

Une autre journée en studio 🎬



Back on set#GoHabsGo pic.twitter.com/gMDTpFnyxR — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) September 22, 2021

• À lire aussi: 17 moments magiques qui ont rendu le parcours du Canadien inoubliable pendant les séries éliminatoires 2021

Le fameux retour de Jonathan Drouin! Nous attendions ce moment avec impatience et il ne nous a pas déçu. On lui souhaite un excellent début de saison et beaucoup de plaisir avec le beau bonhomme au sourire d'or (on a comme un crush sur Caufield) qui se trouve à sa droite dans la vidéo.

Peut-être que la complicité de Danault avec Caufield se répétera avec Drouin? Les principaux intéressés sont prêts, c'est même eux qui le disent.

• À lire aussi: Phillip Danault publie un message émotif d'adieu aux fans

Le toujours aussi charismatique Nick Suzuki avait aussi un message à lancer aux fans.

On n'est pas trop sûr de la casquette des Bengals par contre...

Jake Evans semble s'être remis de sa blessure à la tête subie contre les Jets en série.

Et on vous laisse sur plus d'images de Cole Caufield parce que... c'est Cole Caufield!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s